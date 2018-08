Quando il campione ci ripensa | i ritorni alla Bonucci

gqitalia

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Lasciarsi e ritrovarsi dopo un solo anno. È quanto accaduto a Leonardo, che in questi giorni sta vivendo, tra applausi, complimenti, fischi e malumori, quanto non sia semplice tornare sui propri passi: Leo è stato protagonista di un clamoroso addioJuventus nell’estate del 2017 per giocare una stagione da capitano del Milan e poi riprendere il treno verso Torino, vestendo di nuovo la maglia bianconera. Non è la prima volta che uncie torna all’ovile da figliol prodigo: indolore è stato il recente dietrofront di Pepe Reina, ingaggiato dal Napoli nel 2013, ceduto a titolo definitivo al Bayern Monaco dopo un anno, e poi tornato sotto il Vesuvio nell’estate del 2015 perché in Baviera non giocava quasi mai. Non andò bene a Bobo Vieri: accolto con affetto dall’Atalanta nel 2006, a fine carriera e dieci anni dopo la prima esperienza a Bergamo, ha preferito la ...