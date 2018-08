Qualcomm annuncia Snapdragon 670 e la data per il SoC dedicato a Wear OS

Qualcomm annuncia Snapdragon 632 - 439 e 429 - e Wear 2500 per gli smartwatch : Qualcomm annuncia tre nuove Mobile Platform, Snapdragon 632, 439 e 429, insieme a Snapdragon Wear 2500, un chipset dedicato agli smartwatch per bambini. L'articolo Qualcomm annuncia Snapdragon 632, 439 e 429, e Wear 2500 per gli smartwatch proviene da TuttoAndroid.