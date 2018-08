Quadarella in stile Greg È d' oro anche nei 1 500

Europei Nuoto - Simona Quadarella è oro nei 1500 stile libero - : LEODORI: FANTASTICA Quadarella, DUE ORI PER LA STORIA "Fantastica Simona Quadarella agli Europei, un'altra grande vittoria, un altro oro per lo sport italiano e per Roma. Dopo l'oro negli 800 metri, ...

Europei di nuoto - Simona Quadarella oro anche nei 1500 (dopo gli 800 stile libero) : La sua mamma dice che in acqua mette una cattiveria che proprio fuori dalla piscina non si vede. E meno male che ce la mette perché quella cattiveria porta medaglie, pesanti, a Simona Quadarella, campionessa europea dei 1500 metri dopo aver vinto anche gli 800. Prima italiana con due ori Europei individuali nella stessa edizione. «Posso dire di essere forte» ha detto ai microfoni di Rai Sport dopo la gara senza dimenticare di aggiungere che era ...

Quadarella concede il bis agli Europei di nuoto : oro nei 1500 stile libero : Simona Quadarella concede il bis. agli Europei di nuoto in corso a Glasgow la 19enne romana vince l'oro anche nei 1500 stile libero, dopo il successo ottenuto sabato negli 800, diventando la prima italiana della storia a vincere il titolo continentale nella prova più lunga. Una gara dominata dall'inizio alla fine, chiusa in 15 minuti, 51 secondi e 61 centesimi davanti alla tedesca Sarah Koehler (15:57.85) e all'ungherese Ajna Kesely ...

Nuoto - Europei 2018 : Simona Quadarella vuol concedere il bis nei 1500 stile libero : La vera difficoltà per uno sportivo non è raggiungere il successo ma confermarlo. Un concetto tanto banale quanto vero. Simona Quadarella, dopo aver incantato tutti nella finale degli 800 stile libero agli Europei 2018 a Glasgow (Gran Bretagna), torna in scena nella vasca britannica per le batterie dei 1500 sl La romana si presenta ai nastri di partenza con il miglior tempo delle iscritte. Il 15’53″86 nuotato a Budapest l’anno ...

La nuotatrice italiana Simona Quadarella ha vinto l’oro negli 800 metri stile libero ai campionati europei : Sabato sera a Glasgow, in Scozia, la nuotatrice italiana Simona Quadarella ha vinto la medaglia d’oro nella finale degli 800 metri stile libero femminili agli European Championships, la nuova competizione che ogni quattro anni sostituisce gli europei di varie discipline. Quadarella ha The post La nuotatrice italiana Simona Quadarella ha vinto l’oro negli 800 metri stile libero ai campionati europei appeared first on Il Post.

