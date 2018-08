PUBG | gli sviluppatori puntano a migliorare il gioco nei prossimi tre mesi

PUBG per Xbox One : la nuova patch migliorerà il frame rate e risolverà i problemi con i caricamenti : La versione Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds sta per ricevere una nuova patch correttiva la prossima settimana che andrà a risolvere i problemi riscontrati da Bluehole con il precedente update. Nell'aggiornamento settimanale sul forum di PUBG, lo sviluppatore ha fornito le informazioni su cosa esattamente verrà risolto con la patch della prossima settimana.Come segnala Gamingbolt, l'aggiornamento risolverà i problemi che molti ...

Disponibile un nuovo evento PUBG settimanale : tutti i dettagli su PlayerUnknown’s Battlegrounds : Proprio in queste ore sono stati diramati dal team di sviluppo PUBG Corp i dettagli circa un nuovo evento PUBG, il celebre battle royale “concorrente” di Fortnite conosciuto anche come PlayerUnknown’s Battlegrounds. Il battle royale si trova molto di frequente al centro di aggiornamenti ed eventi interessanti e lo stesso varrà questa settimana. L’evento in questione si chiama Sanhok Forty-Fivers: chi mastica un po’ di inglese e conosce le ...

Fortnite domina il mercato digitale su console ma su PC PUBG fa meglio e League of Legends è inarrivabile : La sfida dei battle royale in attesa dell'arrivo dei pezzi da novanta come Call of Duty: Black Ops 4 e Battlefield V è combattuta principalmente da due nomi che attualmente stanno in larga parte monopolizzando questo genere così giovane e popolare.La battaglia tra Fortnite e PlayerUnknown's Battlegrounds passa ovviamente anche attraverso le classifiche degli analisti e attraverso i dati sui guadagni. In questo caso ci concentriamo sulle ...

PUBG ha piani di 5-10 anni per gli esport : Nessuno ha mai fatto delle battle royale un esport, quindi stiamo provando a mostrare al mondo che questo genere di esport è possibile". Il creatore del titolo ha ricordato di aver "annunciato un ...

Settimana rovente per PUBG - pronto evento bonus XP fino al 21 luglio : La battaglia senza quartiere tra PUBG e Fortnite sembrerebbe aver trovato nel secondo il suo vincitore, sebbene non sia mai detta l'ultima parola. Il titolo sviluppato dai ragazzi di Bluehole Studio procede infatti nel suo cammino a testa bassa, con numeri comunque importanti che ne sostengono il ruolino di marcia. Le ultime settimane sono state però alquanto travagliate sotto il profilo del rilascio di nuove feature all'interno del gioco. In ...

Gli sviluppatori di PUBG sono d'accordo con le critiche ricevute e promettono miglioramenti ai giocatori : PUBG Corp. ha pubblicato una nuova patch per PlayerUnknown's Battlegrounds per testare i server su PC.Come segnala VG247.com, la patch 17.1 è piccola e porta correzioni ad alcuni piccoli bug di PUBG. Più avanti, invece, è prevista una patch più grande che risolverà un fastidioso bug introdotto di recente che ha impedito ai giocatori di essere in grado di rianimare i loro compagni di squadra in alcuni casi. Il bug è il risultato del nuovo codice ...

Ancora disponibili i biglietti per il PUBG Global Invitational 2018 : PUBG Corporation (PUBG Corp.), ha annunciato che ci sono Ancora biglietti disponibili per il PUBG Global Invitational 2018 (PGI 2018).Il PGI 2018, primo torneo mondiale di esport organizzato da PUBG Corp., si svolgerà presso la Mercedes-Benz Arena di Berlino dal 25 luglio al 29 luglio e metterà in campo le migliori 20 squadre professionistiche di PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) provenienti da tutto il mondo, che si affronteranno per ...

PUBG : il pass per l'evento Sanho costa 10 dollari - ecco ulteriori dettagli sulla nuova mappa : Il pass per l'evento Sanhok è stato, riprota VG247, non sarà molto diverso dal Fortnite Bttle pass. Se lo prenderemo verrà tenuta traccia dei nostri progressi in una moltitudine di missioni, e ci saranno anche offerti diversi premi lungo la strada.Il Sanhok Event pass avrà un prezzo di 10 dollari e potremo anche decidere se acquistare cinque livelli al costo di ciqnue dollair, qualora volessimo una piccola spinta in avanti.L'Event pass ...