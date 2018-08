Proteste contro rom in quartiere Palermo

Scintille in Aula - Proteste del Pd in Senato contro il rinvio dell'obbligo di vaccini : Presidente Regione Marini: regione Umbria manterrà l'obbligo "I vaccini sono una conquista della ricerca scientifica, dell'avanzamento della scienza medica, avere le vaccinazioni pubbliche e gratuite ...

Le Proteste contro il divieto del niqab - in Danimarca : Una nuova legge prevede multe anche oltre i mille euro per chi si copre il volto nei luoghi pubblici, ma per qualcuno è un'indebita limitazione della libertà The post Le proteste contro il divieto del niqab, in Danimarca appeared first on Il Post.

Nicaragua - almeno 292 morti da inizio Proteste contro governo Ortega : Nicaragua, almeno 292 morti da inizio proteste contro governo Ortega Nicaragua, almeno 292 morti da inizio proteste contro governo Ortega Continua a leggere L'articolo Nicaragua, almeno 292 morti da inizio proteste contro governo Ortega proviene da NewsGo.

In Israele ci sono state Proteste contro una legge che esclude le coppie gay dalla gestazione per altri : Domenica 22 luglio migliaia di cittadine e cittadini israeliani hanno manifestato a Tel-Aviv contro una legge che esclude le coppie omosessuali dal diritto di ricorrere alla gestazione per altri (GPA), il procedimento per cui una donna mette a disposizione il proprio The post In Israele ci sono state proteste contro una legge che esclude le coppie gay dalla gestazione per altri appeared first on Il Post.

Tav - nuove Proteste in Val Susa : bombe carta contro il cantiere di Chiomonte : Tav, nuove proteste in Val Susa: bombe carta contro il cantiere di Chiomonte Momenti di tensione tra un gruppo di manifestanti contrari alla linea ferroviaria e le forze dell’ordine. I No Tav rivendicano l’azione Continua a leggere L'articolo Tav, nuove proteste in Val Susa: bombe carta contro il cantiere di Chiomonte proviene da NewsGo.

Incontro Trump-Putin - Proteste nel centro di Helsinki : “Fascisti” : Incontro Trump-Putin, proteste nel centro di Helsinki: “Fascisti” Incontro Trump-Putin, proteste nel centro di Helsinki: “Fascisti” Continua a leggere L'articolo Incontro Trump-Putin, proteste nel centro di Helsinki: “Fascisti” proviene da NewsGo.

Si è dimesso il primo ministro di Haiti - a causa delle Proteste contro l’aumento del prezzo del carburante : Sabato il primo ministro di Haiti, Jack Lafontant, si è dimesso dal suo incarico, poco prima che il Parlamento Haitiano votasse una mozione di sfiducia contro di lui. Lafontant era criticato dall’inizio di luglio, quando aveva appoggiato un piano accordato The post Si è dimesso il primo ministro di Haiti, a causa delle proteste contro l’aumento del prezzo del carburante appeared first on Il Post.

Chicago - ancora Proteste contro la polizia violenta dopo l’uccisione di un trentenne. Scontri e arresti : Le strade di Chicago sono state invase da una folla inferocita dopo che un agente di polizia ha ucciso a colpi di pistola un ragazzo trentenne reo di aver opposto resistenza ad un controllo. L’agente avrebbe sparato cinque colpi di pistola colpendo il ragazzo in fuga alla schiena. Il portavoce della polizia di Chicago, Anthony Guglielmi, ha dichiarato che sul posto è stata rinvenuta un’arma, senza chiarire se appartenesse alla vittima. ...

Iraq - Proteste contro carovita : due morti nella provincia di Maysan : Iraq, proteste contro carovita: due morti nella provincia di Maysan Iraq, proteste contro carovita: due morti nella provincia di Maysan Continua a leggere L'articolo Iraq, proteste contro carovita: due morti nella provincia di Maysan proviene da NewsGo.

Quattro persone sono morte nelle Proteste ad Haiti contro l’aumento del prezzo del carburante : Quattro persone sono morte negli scontri e nelle proteste organizzate ad Haiti contro la decisione del presidente Jovenel Moise di aumentare il prezzo del carburante. Le proteste, che vanno avanti da tre giorni, chiedono le dimissioni del presidente Moise; in alcuni The post Quattro persone sono morte nelle proteste ad Haiti contro l’aumento del prezzo del carburante appeared first on Il Post.

Proteste contro visita presidente iraniano Hassan Rohani : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Iran - 4 morti in Proteste contro governo : 23.19 Almeno quattro persone sarebbero state uccise dalle forze di sicurezza durante le proteste contro il governo di Teheran, nella città di Muhammarah, nel sud-ovest del Paese. Lo riferiscono alcuni attivisti a diversi media arabi, tra cui Sky arabia e Alarabiya. In rete sono stati diffusi alcuni video che mostrano gli scontri tra i manifestanti e la polizia. Alla base del malcontento popolare ci sono gli aumenti dei prezzi e la generale ...

Susan Sarandon - arrestata durante le Proteste contro Donald Trump : Susan Sarandon è stata arrestata e poi rilasciata dopo una manifestazione a Washington contro il Presidente Donald Trump e la sua politica nei confronti degli immigrati. La protagonista di Thelma & ...

Susan Sarandon arrestata a Washington per le Proteste contro Trump : Le donne protestavano contro la politica migratoria del governo americano e i casi di bambini separati dai loro genitori al confine meridionale con il Messico. Altre proteste sono previste per sabato.