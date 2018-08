Pronostici Playoff Europa League 9 Agosto 2018

Pronostici Playoff Champions League 7 Agosto 2018 : Martedi 7 Agosto 2018, si giocheranno la maggior parte dei Playoff di Champions League, arrivati oramai alla fase finale, visto che si giocherà l’andata della semifinale. Per questo motivo, analizziamo al meglio, i migliori Pronostici Champions League. Pronostico Fc Astana-Din.Zagabria 07-08-2018 Si prospetta una sfida molto interessante fra queste due squadre, anche se i padroni di casa, hanno maggiori chance di poter superare il ...

Pronostici Playoff Champions League 1 Agosto 2018 : Mercoledi 1 Agosto 2018, si giocheranno le restanti partite valevoli per il ritorno dei play off dei quarti di finale di Champions League. Giornata che nella quale, abbiamo maggiori e interessanti spunti, per quanto riguarda i Pronostici Champions League. Pronostico HKJ-BATE 01-08-2018 Si prospetta una sfida molto interessante in terra finlandese fra le due compagini che all’andata hanno pareggiato con un secco 0-0. Il BATE dopo il ...

Pronostici Playoff Champions League 31 Luglio 2018 : Martedi 31 Luglio 2018, la Champions League tornerà in campo con le partite di ritorno valevoli per i Playoff, arrivati ai quarti di finale. In tale giornata si giocheranno solo 3 partite, motivo per il quale, le studieremo al meglio per quanto riguarda i rispettivi Pronostici Champions League. Pronostico H.Beer Sheva-Dinamo Zagabria 31-07-2018 I padroni di casa hanno poco da chiedere a tale sfida, visto che nel match di andata giocato in ...

Pronostici Playoff Champions League 25 Luglio 2018 : Mercoledi 25 Luglio 2018, si proseguirà con i Playoff di Champions League, valevoli per l’andata dei quarti di finale e per l’accesso alla fase a gironi. Naturalmente, rispetto alla giornata di Martedi, si disputeranno meno partite, ma nonostante tutto, ci sono ottimi spunti per quanto riguarda i Pronostici Champions League. Pronostico BATE-HJK ...

Pronostici Playoff Europa League 19 Luglio 2018 : Tante sono le partite che si giocheranno Giovedi 19 Luglio e che saranno valevoli per il ritorno dei Playoff di Europa League, arrivati agli ottavi di finale. Motivo per il quale, siamo andati ad estrapolare le migliori partite per quanto riguarda i Pronostici Playoff Europa League. Pronostico Dinamo Minsk-Derry City 19-07-2018 Si prospetta una sfida di ritorno molto complicata per gli ospiti irlandesi che all’andata hanno perso in ...

Pronostici Playoff Europa League 17 Luglio 2018 : Martedi 17 Luglio 2018, si giocheranno le partite di ritorno valevoli per i Playoff di Europa League, arrivati agli ottavi di finale. Anche se abbiamo solo poche partite da analizzare , andiamo a leggere insieme i migliori Pronostici Playoff Europa League. Pronostico Levski-Vaduz 17-07-2018 Partita dall’esito incerto per queste due squadre, che si giocheranno l’accesso alla seconda fase, proprio in questi ultimi 90 minuti. ...

Pronostici Playoff Europa League 12 Luglio 2018 : Giornata importante per molte squadre europee, impegnate in questi ottavi di finale dei Playoff valevoli per l’andata e per l’accesso alla fase a gironi di Europa League, per la stagione che verrà. Naturalmente, tante sono le partite che si giocheranno, motivo per il quale, abbiamo scelto solo le seguenti per quanto riguarda i Pronostici Playoff di Europa League. Pronostico Pyunk-Vardar 12-07-2018 Sfida molto complicata per i ...