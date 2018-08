Profilattici a rischio rottura | ritirati anche in Italia Ultime notizie | quali sono i

Durex ritira alcuni lotti di Profilattici : alto rischio di rottura durante il rapporto : Numerosi prodotti vengono ritirati dal mercato durante le varie stagioni a causa di contaminazioni da parte di agenti esterni, di malfunzionamenti o di presenza di componenti non a norma ed estranee al prodotto stesso. Si passa dai ritiri alimentari ai farmaci, fino ad arrivare al più recente ritiro di alcuni determinati lotti di profilattici risultanti difettosi. Il ritiro è stato disposto in ogni parte del mondo in via cautelare, per evitare ...