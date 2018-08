Primo capo squadriglia donna per l' Aeronautica militare israeliana

IMAGinACTION 2018 : il videoclip di “Una lunga storia d’amore” di Gino Paoli è il Primo della serie Capolavori Immaginati : IMAGinACTION è il festival internazionale dedicato al videoclip musicale The post IMAGinACTION 2018: il videoclip di “Una lunga storia d’amore” di Gino Paoli è il primo della serie Capolavori Immaginati appeared first on News Mtv Italia.

Primo promo di Non dirlo al mio capo 2 : Iago Garcia e Sara Zanier impelagati in un quadrato amoroso? : Un solo mese divide il pubblico dall'inizio della nuova stagione televisiva e il Primo promo di Non dirlo al mio capo 2 ricorda a tutti che Lino Guanciale e Vanessa Incontrada presto torneranno con i loro iconici ruoli. Un successo senza mezzi termini per la prima stagione dell'intricata commedia romantica che tornerà presto con le nuove puntate che i fan attendono ormai da un po' soprattutto dopo il colpo di scena finale. Il clamoroso ...

Mondiali 2018 : il Belgio cerca il Primo podio iridato della propria storia - Kane vuole chiudere da capocannoniere : La partita che nessuno avrebbe voluto giocare, la finalina per il terzo posto dei Mondiali 2018 di calcio. Belgio e Inghilterra si contenderanno il podio iridato a San Pietroburgo domani alle ore 16 italiane, anche se l’ambizione di entrambe era quella di giocare domenica 15 luglio a Mosca per la finalissima. La compagine belga si presenta al match di domani dopo la bruciante sconfitta contro la Francia in semifinale, avvenuta per mano di ...

PAOLO RUFFINI PREFETTO DELLA COMUNICAZIONE/ È il Primo laico a capo di un dicastero Vaticano : Per la prima volta nella storia DELLA Chiesa un laico, un non consacrato, è stato nominato alla guida di un dicastero Vaticano, quello DELLA COMUNICAZIONE(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 12:07:00 GMT)

Vaticano : Ruffini nuovo capo della Comunicazione - è il Primo laico : Papa Francesco ha nominato Prefetto del dicastero per la Comunicazione, Paolo Ruffini, finora direttore della rete televisiva della Conferenza Episcopale Italiana (TV2000). E' la prima volta che un laico diventa capo dicastero in Vaticano. Giornalista professionista dal 1979, Paolo Ruffini vanta una carriera tra carta stampata (il Mattino di Napoli, il Messaggero di Roma), radio (Giornale Radio Rai, Canale Gr ...

Assunto in pizzeria - romeno 22enne uccide il suo capo il Primo giorno di lavoro e gli ruba i soldi dell'incasso : Era stato Assunto in una pizzeria. Il titolare si era messo una mano sul cuore e aveva preso un ragazzo di 22 anni come dipendente, sapendo dei suoi debiti e della sua necessità di restituire...

Stadio - le ammissioni di Caporilli - Primo scarcerato : 'Così potevamo controllare il Campidoglio' : Ammette a verbale che la procura di Roma non ha frainteso il senso delle intercettazioni e che l'impianto dell'accusa è corretto. Luca Caporilli, classe 64, geometra, dal 2011 in forza al gruppo ...

CAPO PLAZA / '20' è il suo Primo album : "È un figlio messo al mondo appena maggiorenne" (Radio Italia Live) : CAPO PLAZA arriva a Radio Italia Live per presentare alcuni dei suoi singoli dal primo album '20' presentato lo scorso 20 aprile e già ai vertici delle classifiche.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 11:04:00 GMT)