Premio al pensiero innovativo in azienda | aperto il concorso di Cna

Nadia Toffa rompe il silenzio : «Il mio pensiero va ai bimbi vittime di abusi». Il discorso al Premio Lucchetta : C'è anche Nadia Toffa , come già ampiamente annunciato diverse settimane fa, tra i vincitori dell'edizione di quest'anno del Premio Marco Luchetta , dedicato alle inchieste giornalistiche più ...

Premio Giornalistico Marco Luchetta - Nadia Toffa : ‘Il mio pensiero ai bambini vittime di abusi’ : Il Premio Giornalistico internazionale Marco Luchetta taglia il traguardo della sua 15esima edizione e anche quest’anno si fa portavoce delle vicende più scottanti legate all’infanzia violata nel mondo e in Italia. Venerdì 15 giugno la consegna del Premio è su Rai1 in seconda serata con la serata speciale “I nostri Angeli” di scena al Politeama Rossetti di Trieste, per la regia di Andrea Apuzzo. Tra i premiati anche Nadia Toffa e ...