PORDENONE | OPERAIO INTERINALE MUORE IN CEMENTIFICIO | ERA IL PRIMO GIORNO DI LAVORO Da

PORDENONE - operaio muore in cementificio : 20.21 Un operaio di 37 anni è stato trovato senza vita in un cementificio a Fanna (Pordenone). In base ai primi accertamenti svolti dai carabinieri sarebbe morto folgorato. Mentre eseguiva lavori di manutenzione l'uomo avrebbe toccato,forse inavvertitamente, alcuni quadri elettrici. L'autopsia dovrà chiarire definitivamente le cause della morte. La vittima era al primo giorno di lavoro nel cementificio, assunto come interinale da un'agenzia ...

