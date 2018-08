Polizia Ragusa | controlli nel settore meccatronica | verbale da 5 mila euro

Ragusa - donna tenta il suicidio : salvata da Polizia : Una donna di Ragusa ha tenta to il suicidio ingerendo dei farmaci. salvata in extremis da una pattuglia della Polizia di stato

Ragusa Ibla - Polizia arresta richiedente asilo per spaccio : La Polizia di Stato arresta richiedente asilo mentre spacciava a Ragusa Ibla .Ieri, dopo un breve appostamento, lo hanno sorpreso davanti la chiesa

Polizia - controlli antidroga in due sale giochi di Ragusa : La Polizia di Stato effettua controlli in due sale giochi di Ragusa. Nessuno degli avventori minorenni era in possesso di droga.