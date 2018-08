Pirlo non sarà il vice di Mancini in Nazionale Pronto Gregucci

Pirlo non sarà vice ct azzurro : ANSA, - ROMA, 8 AGO - Andrea Pirlo non sarà il vice del ct della nazionale di calcio Mancini come invece era nei piani dell'ex campione del mondo e della Figc. Lo apprende l'Ansa. L'operazione salta per gli impegni di Pirlo con Sky , sarà opinionista per la Champions, e anche con gli sponsor personali. Il suo posto nello staff azzurro ...

