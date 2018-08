Piazza Affari | amplia il rialzo Energica Motor Company

Piazza Affari : in acquisto Sias : Seduta decisamente positiva per la holding , che tratta in rialzo del 2,82%. Lo scenario su base settimanale di Sias rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda ai 22.000 punti (8 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari guarda ai 22.000 punti. Pochi dati macroeconomici previsti in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 04:09:00 GMT)

Piazza Affari su con Pirelli e Unicredit : Borsa di Milano in rialzo con l'indice Ftse Mib guadagna +1,27% a 21.853 punti e l'All Share +1,14% a quota 24.112. Sono andati bene tutti i settori mentre sul listino principale ci sono stati solo ...

Borse - Piazza Affari in rialzo : la migliore fra le europee : Ottima performance per il Ftse Mib nella seconda seduta della giornata. Milano chiude con un +1,3%, giornata positiva per...

Il comparto bancario a Piazza Affari si muove in territorio positivo - +1 - 24% - - guizzo positivo per Unicredit : Teleborsa, - Andamento tonico per il settore bancario italiano, grazie alla scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha aperto a 10.157,19, con un incremento di 124,83 punti ...

Piazza Affari a +1 - 27% : migliore europea : 18.24 Chiusura di seduta in rialzo per la Borsa di Milano, di gran lunga la migliore in Europa, stimolata dal buon andamento dei titoli dell'energia e della maggioranza dei bancari (tra i principali rialzi Eni, Italgas, Unicredit, Pirelli & C.). L'indice Ftse Mib termina con un +1,27% a 21.853 punti. All Share in progresso dell'1,14%. Spread a 246 punti. E sulla scia dell'apertura con il segno verde a Wall Street, Parigi guadagna lo 0,81%, ...

Piazza Affari maglia rosa in Europa. Corrono Unicredit e Pirelli : Finale al rialzo per le principali borse europee sostenute da trimestrali positive e dalla performance rialzista di Wall Street . Sul mercato dei cambi, seduta in lieve rialzo per l' Euro / Dollaro ...

Piazza Affari chiude in positivo : Ftse Mib guadagna l'1 - 27% : La Borsa di Milano chiude in rialzo. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib guadagna l'1,27% a 21.853 punti.

Piazza Affari : scambi in forte rialzo per Unicredit : Seduta decisamente positiva per l' istituto di credito , che tratta in rialzo del 2,71%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento ...

Il comparto bancario a Piazza Affari si muove in territorio positivo - +1 - 20% - : Teleborsa, - Andamento tonico per il settore bancario italiano grazie alla scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha aperto a 10.157,19 con un incremento di 121,25 punti ...

Piazza Affari incerta ma Unicredit batte le stime : Sommando le tre operazioni si arriva a un totale di 2,15 miliardi di carta riacquistata sul secondario per decisione del ministero dell'Economia. L'operazione riguarda soprattutto CCT, strumenti ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari prova a tenere i 21.500 punti (7 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari prova a tenersi sopra la soglia dei 21.500 punti. Pochi dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 04:41:00 GMT)