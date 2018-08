Piatti e porzioni piccole non aiutano a mangiare di meno Anzi

vanityfair

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Ingannare il cervello (e la fame) servendoridotte inpiccoli non sembra funzionare.. Lo dice uno studio appena pubblicato dall’israeliana Ben-Gurion University of the Negev secondo il quale quando le persone hanno molto appetito, magari perché stanno seguendo una dieta particolarmente dura, saranno più inclini a valutare attentamente le dimensioni di una porzione che viene loro servita, a prescindere da come e dove venga loro proposta e impiattata. LEGGI ANCHELa dieta su misura Pubblicata su Appetite, l’indagine sfata il popolare mito noto come illusione di Delboeuf, un trucchetto secondo cui «se due cerchi di identiche dimensioni vengono posti l’uno vicino all’altro e uno dei due cerchi viene posto all’interno di un anello, il cerchio all’interno dell’anello appare più grande del cerchio non circondato, seppur della stessa dimensione». Tradotto in ambito ...