Petrolio | Iran e Corea del Nord

Petrolio in allungo su ripristino sanzioni all'Iran : Il ripristino delle sanzioni all'Iran da parte degli Stati Uniti fa scattare al rialzo del quotazioni del greggio. Gli investitori temono che la mossa decisa da Washington possa restringere le ...

Tensioni Iran - gli Usa : il 5 novembre sanzioni su Petrolio e banche : La prossima tranche di sanzioni all' Iran scatterà il 5 novembre e riguarderà il petrolio , il settore energetico e quello bancario e finanziario. Lo afferma la Casa Bianca. intanto il presidente Donald ...

Petrolio : con sanzioni all'Iran può salire a $90 entro fine anno : I primi provvedimenti, che scatter anno alla mezzanotte di oggi, le sei del mattino di domani in Italia,, prender anno di mira diversi settori dell'economia iraniana, dalle auto all'oro e all'acciaio, ...

Giappone : Petrolio Iran - Tokyo cerca accordo con Washington

Usa contro Iran : guerra di parole (per ora) sulle rotte di Petrolio e Medio Oriente : Prima il presidente Iraniano Rouhani aveva ammonito: «L’America dovrebbe sapere che la pace con l’Iran è la madre di tutte le paci e la guerra con l’Iran la madre di tutte le guerre». Poi Trump: «Non minacciate mai più gli Stati Uniti o subirete conseguenze come pochi nella storia». Le tensioni rischiano di ripercuotersi sullo stretto di Hormuz, crocevia del 30% di tutto il petrolio trasportato via mare...