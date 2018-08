Perturbazione in arrivo verso il Settentrione | temperature in lieve calo

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Roma - ANCORA IMPROVVISI TEMPORALI - L'anticiclone afro-mediterraneo, responsabile di clima caldo e afoso, resta disturbato da infiltrazioni instabili in quota e dall'azione di una circolazione depressionaria che in azione tra le Isole maggiori rinnova nubi e qualche temporale. Ci attende così un mercoledì tra sole e ancora temporali, specie diurni, che colpiranno soprattutto Alpi, Prealpi, Appennino ma localmente anche Val Padana DA GIOVEDÌINAL NORD - Da giovedì l'anticiclone si indebolirà ulteriormente lungo il suo bordo settentrionale per unache porterà una importante variazione meteo sugli Stati occidentali Europei. Tra la seconda parte di giovedì e venerdì la coda di taleattraverserà le nostre regioni settentrionali. In tal frangente ci aspettiamo un incremento ...