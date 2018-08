Perchè Fortnite per Android snobberà Play Store? Epic Games svela i motivi

Niente Play Store in Fortnite per Android? Nuovi indizi gettano luce sul perché : Il popolarissimo Fortnite sarà lanciato presto su Android, questo è sicuro. Epic Games ha annunciato a maggio che Fortnite per Android sarà lanciato questa estate, ma la società non ha ancora annunciato ufficialmente una data di uscita. Una fonte di XDA Developer ha informato che il gioco verrà lanciato in esclusiva per il Samsung Galaxy Note 9, che verrà presentato il 9 agosto. C'è un elenco di smartphone Android che supporteranno Fortnite per ...

Parco Giochi rimossa in in Fortnite tra poco - il perché della decisione : Fortnite a breve ritirerà la modalità Parco Giochi. L’annuncio è arrivato direttamente da Epic Games su Reddit. Lo sviluppatore però ha promesso che la popolare modlaità tornerà e che inoltre sono in arrivo anche diverse novità. La modalità Parco Giochi di Fortnite infatti è stata richiesta da milioni di fan, ma alla fine una serie di problemi hanno costretto gli sviluppatori anche a rinviare la sua uscita. Adesso però la modalità Parco Giochi ...

Perché i giocatori di Fortnite comprano oggetti virtuali che non danno vantaggi? : Fortnite è il gioco, anzi, il fenomeno del momento. Secondo Fortune viene nominato nelle conversazioni dei manager delle grandi aziende più dei Bitcoin e, anche se i guadagni sono un po’ in calo, ultimamente ha fatto guadagnare a Epic Games circa 300 milioni di dollari al mese. È un gioco gratuito, un paradosso che ormai è diventato la normalità nel mondo dei videogiochi, visto che spesso sono proprio i titoli gratuiti o poco costosi che nel ...

Fortnite riaccoglie la modalità Parco Giochi - Perchè prima release all’estero? : Procede senza sosta l'inarrestabile marcia Fortnite, l'ormai famigerato Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games che cavalca costantemente la cresta dell'onda dagli ultimi mesi dello scorso anno. Un semestre, quello che si è appena concluso, che lo ha incoronato come uno dei titoli più giocati di questo 2018 (qui trovate la grandissima community italiana, ricca di appassionati con cui confrontarvi quotidianamente), con il futuro che non ...

Svelate Sfide della Settimana 9 di Fortnite - perché non vedremo leak sulla Season 5 : Ormai tutti i giocatori di Fortnite si aspettano, prima o poi, di leggere le Sfide della Settimana. In particolare siamo arrivati a conoscere le Sfide della Settimana 9, che sono state Svelate in anticipo. Si conosce anche la data in cui saranno disponibili, parliamo del 28 giugno. Armatevi quindi di santa pazienza se volete provare a superarle tutte. Eccole tutte: Infliggi danni esplosivi agli avversari (0/500) Cerca dei forzieri a ...