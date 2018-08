Per sconfiggere il razzismo serve un lavoro partigiano

SELVAGGIA LUCARELLI NEL CAST DI DOMENICA IN?/ Mara Venier la chiama Per sconfiggere Barbara D’Urso : SELVAGGIA LUCARELLI nel CAST di DOMENICA In? Pare che la conduttrice Mara Venier la voglia ai fini di allestire una sorta di Arena al femminile: l'indiscrezione da Blogo(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 21:17:00 GMT)

75 anni fa Per sconfiggere il Fascismo bastò la democrazia : Il 25 luglio 1943 andò in scena, durante l'ultima seduta del Gran Consiglio del Fascismo, la sconfitta democratica del Regime.L'Ordine del giorno presentato dal Ministro degli Esteri Dino Grandi, che riportava la conduzione della guerra sotto l'alveo della Monarchia, fu approvato a maggioranza e destituiva de iure Benito Mussolini dal potere e de facto, con il suo arresto il giorno successivo, dalla guida del paese come unità ...

Maria Piera Aiello confessa : "Per sconfiggere la mafia ho mentito anche a mia figlia" : Oggi deputata M5s, la "candidata senza volto" si racconta al "Guardian" e ricorda gli anni in cui ha vissuto sotto falsa identità per paura che Cosa Nostra la uccidesse

Buon compleanno Ernest Hemingway : lo scrittore che sfidò la vita Per sconfiggere la morte : Il 21 luglio del 1899 nasce a Oak Park, nell'Illinois, quello che per molti è stato il "primo scrittore del XX secolo". Colui che creò il mito dello scrittore sempre in lotta con la vita: combatté in guerra, amò molte donne, fu uno strepitoso bevitore. E divenne persino amico di un orso, con cui su ubriacò per festeggiare tra i boschi del Montana.Continua a leggere