' Per la Movida e lo Sviluppo Catanzaro' | questionario indirizzato alla cittadinanza

Gallipoli - comune ordina chiusura del Samsara : 20 giorni Per smontare il lido della movida : Una ordinanza firmata dalla responsabile del Servizio demanio impone al noto locale noto per le sue mega feste sulla spiaggia di sgomberare entro 20 giorni. Sorpreso lo stesso sindaco della cittadina salentina: "Il dirigente ne risponderà perché contraddice l'iter che l'amministrazione aveva avviato".Continua a leggere

Gallipoli - ordinanza di sgombero Per il Samsara : è il lido-simbolo della movida : Entro 20 giorni lo sgombero e il ripristino dello stato dei luoghi. Estate nera per la località turistica salentina che ha già perduto altri locali molto frequentati

Viale Verdi lancia la sua 'Movida 2'. Cinque locali Per le serate dei giovani : Con la riapertura in grande stile del Biondi e i lavori al piazzale dell'ex Gambrinus si apre un nuovo 'asse' del divertimento

Stop agli alcolici : ancora 'stretta' a Riccione. Divieto assoluto dalle 20 Per controllare la movida : Nell'area di piazzale Roma in cui si svolgeranno direttamente gli spettacoli, sarà vietato accedere con lattine o bottiglie di plastica chiuse o piene. Nella stessa area su disposizioni della ...

Carovigno : bus gratuiti notturni Per la movida nelle marine : Carovigno - Parte domani venerdì 27 luglio la campagna di sensibilizzazione 'Estate in Sicurezza', voluta dal Comune di Carovigno in collaborazione con la sede locale dell'Associazione Italiana ...

Movida e controlli - verbale ad un locale Per il chiasso - vu cumprà spariti. 'Grazie alle azioni deterrenti' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Cinque vigili urbani, uno in centrale, due a piedi e due di pattuglia e quattro carabinieri. E' la task foce scesa in campo nella notte tra sabato e domenica per i soliti ...

Il volto estivo di Orsara di Puglia - arriva la movida-slow : isole pedonali e locali aPerti fino al mattino : Più spazio, in estate, alle attività degli esercizi pubblici: è stata pubblicata l'ordinanza per la loro chiusura posticipata. Gli esercenti, dal 20 luglio al primo giorno di settembre 2018 avranno la ...

Droga Per la movida del fine settimana : due arresti a Torre Canne : Torre Canne - Un'operazione di controllo del territorio è stata portata a termine dal personale del Commissariato di Pubblica sicurezza di Ostuni nel fine settimana appena trascorso. Nell'ambito delle ...

Reggio Calabria - le zone della movida al buio : turisti costretti a girare Per strada facendosi luce con i telefonini [FOTO] : ... adesso il tempo è scaduto , ed attendiamo che gli uffici preposti si attivano per risolvere le varie criticità, al punto in cui siamo è necessaria una qualità politica amministrativa di livello, per ...

Piazza San Calisto suPermarket della droga : ecco la movida senza regole : 'Amico, vieni qui, ho fumo buono'. Il ragazzo nordafricano è seduto sui gradini della chiesa di San Calisto e ha in mano uno spinello che esibisce per attrarre clienti. 'Venti euro, dimmi cosa vuoi, ...

Aveva in casa il market della droga Per la movida : Arrestato giovane 24enne ferrarese in una abitazione di via Mayr: dall'età di 17 anni, denunciato per 10 episodi di spaccio, dopo il blitz della polizia adesso per lui il carcere

SuPeralcolici ai minorenni - blitz dei vigili urbani tra la movida : 'Il mio barista non se n'è accorto. Può capitare in questa baraonda di servire per sbaglio un minorenne'. Qualcuno ha cercato di giustificarsi così, dando la colpa all'affollamento del locali e alla ...

Prefettura - incontro Per regole movida estiva : incontro in Prefettura del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza sulle regole della movida estiva lungo tutto il territorio ibleo

Prato - teli fonoassorbenti contro gli schiamazzi della movida notturna : è la prima città in Italia a sPerimentarli : Un sistema di teli fonoassorbenti per combattere la movida notturna. L’idea innovativa per risolvere l’annosa questione delle risse e degli schiamazzi nei centri cittadini è venuta al Comune di Prato che, primo in Italia, ha deciso di risolvere il problema con una mossa a sorpresa che non scontenterà né residenti né i commercianti e i clienti dei locali notturni: installare dei pannelli sui soffitti di pub e discoteche per insonorizzare ...