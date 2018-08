Per Ferragosto 3bMeteo assicura che in Sardegna ci sarà ancora tempo instabile e

Regione Puglia - 100mila euro Per un logo : il bando-farsa di Ferragosto : Aperta la selezione per un esperto con funzioni di addetto stampa che però non ha il titolo di giornalista. Ordine e Assostampa attaccano la giunta: "Un piano sartoriale"

Il premier Conte torna nel paese natale : Ferragosto a Volturara Appula Per la cittadinanza onoraria : Ci sarà tutto il paese ad attenderlo. E non è un modo di dire, perché a Volturara Appula, centro sull'Appennino dauno in provincia di Foggia, al confine tra Puglia e Molise, sono rimasti in 500. Il 15 ...

Dieta prima di ferragosto Per dimagrire 3 chili : La Dieta prima di ferragosto puo' far dimagrire fino a 3 chili in 3 giorni. E' semplice da seguire e si

Ferragosto a Roma - chi resta aPerto Più romani passano le ferie a casa : Trovare un idraulico e un elettricista a Ferragosto non è più un'impresa impossibile. Ritorna anche nel 2018 - e anzi compie il decennale - «Artigiani, commercianti e servizi aperti ad agosto», l'...

Castellammare - Estate in città : 18mila euro Per gli eventi. A Ferragosto spettacolo pirotecnico in villa comunale : La manifestazione sarà caratterizzata dall'esibizione di imperdibili spettacoli di artisti italiani, anteprime, eventi, spettacoli di strada, maghi, giocolieri, mimi, musicisti, animatori, ...