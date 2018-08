Pensioni - si accelera su quota 100 : "pace fiscale" per finanziare la riforma : Vertice con riforma della legge Fornero nel menù. Blindato il decreto dignità, il governo affila le armi in vista della legge di Bilancio. E se reddito di cittadinanza e la flat tax,...

Pensioni - si accelera su quota 100 : "pace fiscale" per finanziare la riforma : Vertice con riforma della legge Fornero nel menù. Blindato il decreto dignità, il governo affila le armi in vista della legge di Bilancio. E se reddito di cittadinanza e la flat tax,...

Pensioni - Governo accelera per quota 100 e 41 : superare Legge Fornero entro fine 2018 : In tema Pensioni, c'è grande fermento, da parte dei lavoratori, per conoscere il piano del Governo riguardante il superamento della Legge Fornero [VIDEO]: nelle ultime settimane, si è parlato molto di vitalizi, di Pensioni d'oro, ma anche di quota 41 e quota 100, gli strumenti che, fuor di dubbio, interessano più da vicino tutti coloro che aspirano all'uscita Pensionistica. Le promesse elettorali di Lega e Movimento Cinque Stelle avevano fatto ...