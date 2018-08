Penisola coreana | i piani per la cooperazione economica inter-coreana fanno i conti con

Usa sospendono alcune esercitazioni militari in Penisola coreana : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Il Papa : colloqui di Singapore assicurino un futuro di pace per la Penisola Coreana : Angelus. "I colloqui che avranno luogo nei prossimi giorni a Singapore possano contribuire allo sviluppo di un percorso positivo, che assicuri un futuro di pace per la Penisola Coreana e per il mondo intero". È l'auspicio che Papa Francesco esprime al termine dell'Angelus in piazza San Pietro, sottolineando l'importanza e la speranza sollevata dal vertice fra il presidente degli Usa Donald ...