Pellegrini 5ª nei 100 stile

Europei nuoto - 3 argenti tra vasca e tuffi. Bronzo nel fondo. Pellegrini 5^ nei 100 sl : Altra giornata di medaglie agli Europei di nuoto di Glasgow. La prima è il Bronzo conquistato da Rachele Bruni nella 5 km acque libere: l’azzurra è arrivata alle spalle dell’olandese Sharon Van Rouwendaal e della tedesca Leonie Antonia Beck. Poi a Edinburgo dalla piattaforma 10 metri dei tuffi è arrivato il primo argento: Noemi Batki con 315 punti ha chiuso dietro solamente di quattro lunghezze a Celine Maria Van Duijn, emulando così il ...

Europei Nuoto - Paltrinieri argento negli 800 stile libero. Pellegrini quinta nei 100 sl : Il ventitreenne di Carpi, dopo il bronzo nei 1500, ha chiuso al secondo posto dietro all'ucraino Romanchuk dopo una gara difficile e condizionata dalla sue condizioni fisiche. "Sono contento, più di così non potevo fare", ha dichiarato l'azzurro al termine della finale. Quinto posto per la Pellegrini nei 100 stile libero femminili. Medaglia d'argento anche per la tuffatrice Noemi Batki.Continua a leggere

Europei nuoto - Pellegrini in finale nei 100 stile libero - Paltrinieri in quella degli 800 : GLASGOW Aspettando Simona. La Quadarella che vuol concedere, a grande richiesta, il bis d'oro sarà in acqua agli Europei di nuoto a Glasgow oggi alle 16.30 di qui, 17.30 italiane, da favorita nei 1500.

Nuoto - Europei 2018 : Federica Pellegrini in finale nei 100 stile. Clamorosa eliminazione della danese Blume : Federica Pellegrini è in finale nei 100 stile libero degli Europei di Nuoto. La veneta centra l’obiettivo che si era prefissata ad inizio manifestazione, conquistando l’accesso alla gara che vale le medaglie con l’ottavo ed ultimo tempo disponibile, fissando il cronometro sul 54”28. Nella sua semifinale Pellegrini ha chiuso al quarto posto, dopo un passaggio troppo lento nei primi cinquanta (26”44) e dopo una ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : ORO DOMINANTE DI SIMONA QUADARELLA! Bronzo per Di Liddo nei 100 farfalla - Federica Pellegrini nella 4 ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei di Nuoto 2018 a Glasgow: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.30. Buon ...

Nuoto - Europei 2018 : Gregorio Paltrinieri esordisce nei 1500 sl - Quadarella per l’oro negli 800 sl - Federica Pellegrini out dalla 4×200 mista : Seconda giornata di gare al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow (Gran Bretagna) in questa rassegna continentale 2018 riservata al Nuoto in piscina. L’Italia nella prima giornata ha raccolto due medaglie. Una coppia d’argenti grazie ad Ilaria Cusinato e alla 4×100 stile libero maschile che hanno messo in luce un Bel Paese in cui la nouvelle vague del movimento tricolore bussa alla porta del ...

Europei Glasgow - Cusinato seconda nei 400 misti - argento azzurro anche nella staffetta. Pellegrini quinta : Ilaria Cusinato è argento nei 400 misti in 4'35'05 ai campionati Europei al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow. Per l'atleta padovana è la seconda prestazione personale di sempre ...

Nuoto - Federica Pellegrini tornerà ai 200 sl? “Nei prossimi anni chissà…”. L’apertura della Divina : Federica Pellegrini prosegue la propria avventura nella velocità, ai Settecolli ha chiuso i 100 metri stile libero al quinto posto con un interessante 53.99 ma tutti sperano di rivedere la Divina sulla sua distanza naturale, quei 200 metri che le hanno regalato il trionfo alle Olimpiadi 2008 e l’ultima mirabolante ciliegina ai Mondiali dell’anno scorso. La Campionessa di Spinea sta attraversando una stagione interlocutoria durante la ...

Nuoto - Settecolli : Pellegrini sotto i 54' nei 100 metri stile : Sorride felice Simone Ruffini, il suo fidanzato, campione nel Nuoto di fondo: 'Non le do consigli, faccio proprio un altro sport; forse riesco solo a toglierle l'ansia da gara, standole vicino alla ...

Sette Colli - quinto posto per Federica Pellegrini nei 100 stile : Nella vasca dello Stadio del Nuoto di Roma, l'azzurra ha nuotato in 35'99 nella gara vinta dalla danese Pernille Blume che con 52'72 ha battuto la primatista del mondo la svedese Sarah Sjoestroem , ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : Federica Pellegrini sotto i 54? è quinta nei 100 sl. Finale stellare al Foro Italico : I 100 stile libero sono la gara regina e non poteva mancare, nella piscina da lei tanto amata, Federica Pellegrini. L’azzurra, in un’annata un po’ a mezzo servizio tra impegni fuori dalla vasca e la voglia di staccare dalla consuetudine, ha ottenuto un buon tempo nella Finale del Trofeo Settecolli 2018 a Roma. La campionessa di Spinea si è classificata in quinta posizione, scendendo sotto il limite dei 54″ (53″99), ...

Settecolli - Pellegrini in finale nei 100 stile libero. Milli il migliore nei 100 dorso : Perché Cristopher Ciccarese , 55.41, vuol festeggiare alla grande il compleanno che è oggi e 'nella piscina più bella del mondo', che è quello di casa sua, essendo romano come Milli. Sembra poco ...