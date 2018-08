Peggiora al Nord | ma meglio nel Weekend

retemeteoamatori

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Ci avviciniamo ale come preannunciato nei giorni scorsi, è in arrivo una perturbazione di origine atlantica, la prima per questo mese di Agosto. L’anticiclone africano, responsabile di questo clima caldo afoso, verrà ulteriormente indebolito lungo il suo bordo settentrionale. Ciò permetterà il transito tra la seconda parte di giovedì e venerdì la coda della perturbazione sopra indicata. Ci attendiamo pertanto un incremento dell’instabilità su Alpi e Prealpi con precipitazioni a carattere di temporale, anche di forte intensità, che interesseranno anche in parte le pianure settentrionali. La Perturbazione nel dettaglio Già nella giornata di Giovedì, avremo lo sviluppo di fenomeni temporaleschi al, dovuti all’afflusso di correnti umide che vanno a precedere l’arrivo della perturbazione. Oltre a questi avremo anche altri temporali, stavolta di ...