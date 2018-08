Pd mai così disastrato Ma c' è la fila per guidarlo

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Linda Cerruti mai così in alto! Magnifico argento nel solo! : Il sorpasso ai danni dell’Ucraina finalmente è arrivato: Linda Cerruti conquista l’argento nella routine libera del solo agli Europei di Nuoto sincronizzato e scavalca Yelyzaveta Yakhno, che deve accontentarsi del bronzo. L’azzurra chiude con 92.5000, l’ucraina si ferma a 92.1333: a fare la differenza un decimo di punto nell’esecuzione e quasi tre nell’impressione artistica. Prima, e non c’erano dubbi in ...

“O così o non si procede”. L’ultimatum di Luigi Di maio : Nessun presidente se prima non si troverà un’intesa sulla Rai. Ad assicurarlo è il vicepremier Luigi Di Maio che ai microfoni di Radio 24 è tornato a parlare dello stallo sulla presidenza della Rai dopo la bocciatura della nomina di Marcello Foa al settimo piano di Viale Mazzini. “Il tema è che per eleggere il presidente della Rai ci vogliono due terzi delle forze politiche della commissione di Vigilanza – ha detto Di Maio -. ...

Di maio - Toninelli e gli altri - tutte le boiate grilline : così rovinano l'Italia : Se sul terreno dell' immigrazione Matteo Salvini non sbaglia un colpo, da fine mese gli toccherà dedicarsi anche all' economia , altrimenti rischia di finire in una trappola mortale che ha già innervosito il suo elettorato. Nessuno più di lui e del professor Giovanni Tria sa che la Flat tax implementata gradualmente ...

Influenza : mai così tante consultazioni come questo inverno : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Così Di maio - sul 'decreto dignità' - abolisce di fatto il bicamerlaismo : Questa argomentazione scarica ingiustamente sul sistema istituzionale le inefficienze di una classe politica frammentata. Il bicameralismo perfetto rappresenta invece un virtuoso meccanismo tramite ...

Così Di maio - sul "decreto dignità" - abolisce di fatto il bicamerlaismo : C'era un tempo l'inviolabile sacralità del bicameralismo. Quello che andava preservato dall'"attentato alla democrazia" ideato da Matteo Renzi e dalla perfida Jp Morgan, quello che, benedetto, consentiva a deputati e senatori di lavorare con calma e serenità ed evitare gli errori dettati dall'eccess

Luigi Di maio - le aziende fuggono dall'Italia per il decreto Dignità e lui si difende così : 'Non è colpa mia' : Se Foodora lascia l'Italia non è colpa mia. Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio nega che ci sia il decreto Dignità , che fissa regole più rigide sui contratti a tempo ...

Gregorio Paltrinieri - ora è il tempo delle scelte. Avversari mai così forti : accoppiata con la 10 km ancora possibile? : Dopo aver vinto tre Europei e due Mondiali di fila nei 1500 sl, oltre alle Olimpiadi di Rio 2016, per Gregorio Paltrinieri si è palesato il giorno che, prima o poi, arriva per tutti gli sportivi: quello della sconfitta. Le condizioni fisiche rappresentano un’attenuante non da poco: difficile gareggiare con gastroenterite e febbre a 37.6. Il 23enne carpigiano, da vero uomo prima ancora che da immenso fuoriclasse, ha deciso di provarci ...

Canottaggio - Europei 2018 : il 4 di coppia sulla scia dei fasti del passato. Donne mai così forti : Olimpiadi di Sydney 2000. Agostino Abbagnale, Alessio Sartori, Rossano Galtarossa e Simone Raineri conquistavano una indelebile medaglia d’oro nel 4 di coppia in Australia, l’ultima finora per il Canottaggio italiano ai Giochi. Una barca che ha fatto la storia del remo tricolore e che aveva brillato sino a Pechino 2008, quando Luca Agamennoni, Simone Venier, Rossano Galtarossa e Simone Raineri colsero l’argento alle spalle ...

BE : Aare mai così bollente - temperatura supera record del 2003 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tanta voglia di giocare - Cassano pronto a tornare in campo : “non sono mai stato così in forma” : L’ex giocatore di Milan e Inter ha voglia di tornare a giocare, per questo motivo continua ad allenarsi in attesa dell’offerta giusta Dodici chilometri di corsa al giorno, partite di tennis e un peso forma mai raggiunto finora. Antonio Cassano si è messo in testa di tornare a giocare, per questo motivo si allena duramente per farsi trovare pronto in caso di chiamata da parte di un club. “Ho Tanta voglia di giocare e poi ...

Nuoto - Europei 2018 : Elena Di Liddo mai così competitiva. Possibile rivelazione a Glasgow : Il conto alla rovescia sta per terminare e domani la piscina di Glasgow si animerà per la prima giornata di gare degli Europei di Nuoto in cui l’Italia vorrà iniziare con il piglio giusto, in una rassegna che tradizionalmente è stata estremamente positiva. Nelle acque britanniche tante le specialità in cui gli azzurri possono far valere le proprie qualità. Tra queste, i 100 farfalla donne saranno da osservare con particolare attenzione nel ...

Astronomia - Marte re del cielo : il pianeta rosso mai così vicino da 15 anni : Estate 2018 ricca di eventi astronomici, dopo l’eclissi di Luna più lunga del secolo e attendendo le stelle cadenti della notte di San Lorenzo, adesso tocca a Marte. Stasera la scena è tutta per lui, per concludere in bellezza un luglio che ha già mostrato una luna da sogno. Il pianeta rosso brilla come non aveva mai fatto negli ultimi 15 anni: solo la Luna e Venere sono più luminose. La tv della Nasa ha organizzato, per l’occasione, ...

DAISY OSAKUE - PM ESCLUDONO AGGRAVANTE RAZZISMO/ Ultime notizie - Beppe Grillo : mai vista una mobilitazione così : Aggressione a DAISY OSAKUE: Procura Torino, "lesioni senza AGGRAVANTE razziale". Lo scontro politico e l'attacco di Avvenire contro Salvini "clima xenofobo". Le Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 17:41:00 GMT)