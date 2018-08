Paura per due fratellini | azionano il telecomando e restano chiusi in auto sotto il sole

Paura a Palermo - escavatore rompe tubo : è allarme per una fuga di gas. Traffico in tilt : Un’ingente perdita di gas in via Atenasio, nella zona di Cruillas, ha costretto la polizia municipale a chiudere viale Regione siciliana a Palermo in alcuni tratti. Timore per il rischio di un'esplosione.Continua a leggere

Marco Carta dopo l’operazione ho avuto Paura : Marco Carta torna a parlare dopo l’operazione a cui è stato sottoposto e di cui ha informato i fan attraverso il suo account Instagram: “Quando ci stai per lasciare le penne, capisci che viviamo dando la priorità alle cose sbagliate ha raccontato al settimanale “NuovoTv”. Ho capito che quando si ha la salute, basta davvero rimboccarsi le maniche per ricominciare” “Ho temuto di non risvegliarmi”. Si è parlato di ulcera: “Quella dell’operazione ...

“Scusate - non ce la faccio”. Paura per Anna Oxa - colpita da un problema di salute : Paura per i tanti fan di Anna Oxa, che si sono trovati a fare i conti con una brutta notizia arrivata all’improvviso proprio mentre l’artista era atteso sul palcoscenico per esibirsi in concerto, un evento che era stato organizzato da tempo e che invece non andrà in scena, al contrario di quanto regolarmente pubblicizzato. Il tutto a causa di un imprevisto che ha spinto la cantante ad annullare la data e che ha fatto temere ...

Paura per Anna Oxa : annullati i concerti per problemi di salute : Annullato 'per problemi di salute dell'artista' il concerto di Anna Oxa previsto ad Anzio, Roma, questa sera. A comunicarlo è stata la società Ventidieci secondo la quale 'il concerto previsto presso ...

Paura per Anna Oxa - annullato il concerto di questa sera : «Problemi di salute» : E' stato annullato 'per problemi di salute dell'artista' il concerto di Anna Oxa previsto ad Anzio la sera del 7 agosto. Lo comunica la società Ventidieci secondo la quale 'il concerto previsto presso ...

Paura per Mia Khalifa - l’hockey costa caro all’ex pornostar : il disco le distrugge il seno [GALLERY] : 1/6 ...

Paura in Aspromonte per un gruppo scout di Pistoia : ritrovati e salvati dal Soccorso Alpino : I volontari della stazione del Soccorso Alpino Calabria hanno tratto in salvo un gruppo di scout di Pistoia, composto da 19 persone, fra cui 8 minorenni, che si era perso nei boschi in Aspromonte. La richiesta di Soccorso e’ giunta ieri alla centrale operativa del 118 di Reggio Calabria. Tramite la centrale operativa nazionale, i volontari del Soccorso Alpino sono riusciti a ottenere le coordinate gps attraverso un sistema di ...

Terremoto in Indonesia - Paura per Aldo Montano : ‘Scene da vera Apocalisse’ : Notte di terrore per Aldo Montano e la moglie Olga Plachina. La coppia si trova in Indonesia e ha vissuto in prima persona il forte Terremoto che ha scosso l’isola Gili Trawangan. L’albergo presso cui soggiornano è parzialmente crollato ma fortunatamente loro rimasti illesi perché, come spiegato dal campione di sciabola all’Ansa, lui e la consorte in quel momento si trovavano fuori a cena. Il racconto, però, è ugualmente ...

Terremoto Bali : grande Paura per Aldo Montano e la moglie : Aldo Montano e la moglie: attimi di paura per la coppia a causa del Terremoto a Bali La scorsa notte c’è stato un terribile Terremoto di magnitudo 7 a Bali. Un evento naturale disastroso, che ha portato via la vita brutalmente a oltre 100 persone. Anche i feriti sono stati tantissimi, e i danni incalcolabili. E sono stati molti gli stranieri in vacanza in Indonesia in questi giorni, tra i quali anche qualche vip. Chi? Direttamente dal ...

“Divorato da un ameba tropicale”. Paura per un italiano in vacanza : come agisce il virus : Le vacanze, solitamente, dovrebbero alleviare lo stress della quotidianità. A volte, però, capitano degli imprevisti che rischiano di trasformare la gioia del periodo di relax a vero e proprio incubo. La vacanza di un 40enne di Treviso ha rischiato, addirittura, di finire in tragedia. L’uomo, rientrato nella Marca dopo un periodo di vacanza trascorso in Thailandia, si è sentito male poco dopo essere sceso dall’aereo ed è stato subito ...

Indonesia - Paura per Aldo Montano - crolla l'hotel dove era con la moglie : «Salvi perché eravamo fuori a cena» : «Abbiamo vissuto scene apocalittiche. Un boato con la fortissima scossa di terremoto e il terrore dell'allarme tsunami». A raccontare all'Ansa la notte di paura vissuta in Indonesia è il campione di ...

Terremoto in Indonesia - Paura per Aldo Montano : 'Scene apocalittiche' - : Il campione olimpico di scherma era in vacanza con la moglie su un'isola dell'arcipelago di Gili durante le scosse: "Ora siamo all'aeroporto di Lombok nel caos per tornare a Bali e da lì in Italia, ma ...

Indonesia - Paura per Aldo Montano : crolla l'hotel dove era con la moglie : «Abbiamo vissuto scene apocalittiche. Un boato con la fortissima scossa di terremoto e il terrore dell'allarme tsunami». A raccontare all'Ansa la notte di paura vissuta in Indonesia è il campione di ...

Terremoto in Indonesia - Paura per Aldo Montano e la moglie : Lo schermidore livornese era alloggiato in un albergo semidistrutto dal sisma: "Abbiamo visto scene apocalittiche"