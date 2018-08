Partorisce in auto | chiude il neonato in una busta e lo lascia sul tappetino | bimbo muore

Partorisce in auto di fronte all'ospedale : C'erano quasi: il bimbo ha fretta di venire alla luce e la corsa all'ospedale non è abbastanza rapida: il piccolo nasce in auto , proprio davanti all'ingresso del presidio. E' una storia a lieto fine ...

Doglie improvvise - mamma Partorisce in auto davanti all'ingresso dell'ospedale : Aveva fretta di nascere e non ha potuto aspettare di arrivare in sala parto, così un bimbo è venuto alla luce in auto, proprio davanti all'ingresso dell'ospedale. E' successo al Sant'Anna di San Fermo...