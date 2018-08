wired

: Partenze in auto: tutti i controlli da effettuare prima di andare in vacanza #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : Partenze in auto: tutti i controlli da effettuare prima di andare in vacanza #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - SamadiViaggi : Classico Sudafrica - Tour individuale con noleggio auto incluso e partenze giornaliere - RossoTibet : Io diciamo che me la cavo . E pronti partenza via! Buongiorno da Malpensa partenze internazionali terminal 1. Ci av… -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Per quest’estate hai in programma un bel viaggio on the road con la tua macchina? Alloradi iniziare le tue vacanze su quattro ruote,un check updi partire è sicuramente un’ottima idea. La manutenzionedi un viaggio ti eviterà infatti tutta una serie di inconvenienti che potrebbero rovinarti latanto attesa. Ecco quindi quali sono ida fare alla macchina in previsione di unasu strada. 1. Verifica la scadenza di revisione e RCTra ida fare alla macchinadi partire, ti consigliamo innanzitutto di verificare se la revisioneè in scadenza e se la tuaè regolarmente assicurata con una polizza RC. In questo modo non incorrerai in spiacevoli multe qualora venissi fermato per dei. Inoltre, sapere che gli elementi controllati durante la revisione(i dispositivi di frenatura, ...