Papa Francesco ha incontrato i piccoli ambasciatori di pace saharawi

SONDAGGI POLITICI/ M5s e Lega volano verso 60% : migranti - cala popolarità Papa Francesco : SONDAGGI POLITICI: M5s e Lega, obiettivo 60 per cento. Prosegue la “luna di miele” del governo gialloverde: Conte convince gli italiani. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 16:02:00 GMT)

Pedofilia : Papa Francesco elogia pentimento vescovi in Cile : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Crolla la popolarità di Papa Francesco : il pontefice paga la sua linea a favore dei migranti : Cala nettamente la popolarità di Papa Francesco: dall'88% del 2013, il suo consenso scende ora al 71%, secondo un sondaggio realizzato da Demos. Gli analisti spiegano che le motivazioni sono due: da una parte la linea di Bergoglio a difesa dei migranti, dall'altra il mancato cambiamento, annunciato e atteso, nel mondo della chiesa.Continua a leggere

Renzi brilla a Udine : Francesco - unica gioia di papà Matteo nell'anno più buio : Nel calcio d'agosto, sempre a caccia di notizie, anche se il mercato, quest'anno ha fatto i fuochi d'artificio, ci sta: La Gazzetta dello Sport dedica mezza pagina al debutto di Renzi nell'Udinese . Non è che Matteo , nella lunga pausa di riflessione che pervade lui e il suo partito, si sia dato al calcio. Si tratta del figlio Francesco,...

Via la pena di morte dal Catechismo : l'importanza della svolta di Papa Francesco : sempre più viva la consapevolezza che la dignità della persona non viene perduta neanche dopo aver commesso crimini gravissimi. Inoltre, si è diffusa una nuova comprensione del senso delle sanzioni ...

Francesco ricorda Paolo VI 'Papa della modernità' - 'Dio non è un padrone' : Papa Francesco all'Angelus ha chiesto un applauso per Paolo VI a 40 anni dalla sua morte, avvenuta la sera del 6 agosto 1978. 'Lo ricordiamo con tanta venerazione e gratitudine, in attesa della sua ...

Francesco ricorda Paolo VI "Papa della modernità" - "Dio non è un padrone" : Papa Francesco all'Angelus ha chiesto un applauso per Paolo VI a 40 anni dalla sua morte, avvenuta la sera del 6 agosto 1978. "Lo ricordiamo con tanta venerazione e gratitudine, in attesa della sua canonizzazione, il 14 ottobre prossimo", ha detto il Pontefice. "Dal cielo interceda per la Chiesa che tanto ha amato e per la pace nel mondo. A questo grande Papa della modernità lo salutiamo con un applauso ...

Papa Francesco ricorda Paolo VI - morto 40 anni fa : Roma, 5 ago., askanews, - 'Cari fratelli e sorelle, quarant'anni fa il Beato Papa Paolo VI stava vivendo le sue ultime ore su questa terra. Morì infatti la sera del 6 agosto 1978. Lo ricordiamo con ...

Pena di morte e economia. La strada della dignità tracciata da Papa Francesco : Ed è proprio così, la finanziarizzazione dell'economia svincola il prodotto finanziario dalla persona, mettendo la persona in conflitto con l'accumulazione. Capirlo aiuterebbe a capire perché ...

Papa Francesco cambia il catechismo : "pena di morte inammissibile"/ Cosa c'è dietro la svolta : Papa Francesco cambia il catechismo della Chiesa Cattolica: "la pena di morte è sempre inammissibile". Eliminate le ultime "restrizioni" e "casi limite" presenti nelle precedenti versioni(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 10:42:00 GMT)

Papa Francesco CAMBIA IL CATECHISMO/ 'Pena di morte - mai' : il mistero della Misericordia : PAPA FRANCESCO CAMBIA il l CATECHISMO della Chiesa Cattolica, affermando che il ricorso alla pena di morte è inammissibile sempre.

Papa Francesco CAMBIA IL CATECHISMO/ "Pena di morte - mai" : il mistero della Misericordia : PAPA FRANCESCO riformula il numero 2267 del CATECHISMO della Chiesa Cattolica, escludendo che il ricorso alla pena di morte da parte di uno Stato possa essere morale. FEDERICO PICHETTO(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 06:08:00 GMT)

Papa Francesco cambia catechismo : "abolisce" pena di morte/ Un lungo percorso da Giovanni Paolo II a Ratzinger : Papa Francesco cambia il catechismo della Chiesa Cattolica: "la pena di morte è sempre inammissibile". Eliminate le ultime "restrizioni" e "casi limite" presenti nelle precedenti versioni(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 19:49:00 GMT)

CAMBIA CATECHISMO - Papa Francesco ‘ABOLISCE’ PENA DI MORTE/ Ratzinger e la battaglia su “sacralità della vita” : PAPA FRANCESCO CAMBIA il CATECHISMO della Chiesa Cattolica: "la PENA di MORTE è sempre inammissibile". Eliminate le ultime "restrizioni" e "casi limite" presenti nelle precedenti versioni(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 18:57:00 GMT)