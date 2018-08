Palm sta per ritornare con il suo cavallo di battaglia

Aggredisce il vicino - l'ex ciclista Ullrich arrestato a Palma de Maiorca : Madrid, 4 ago., askanews, - Jan Ullrich, l'unico ciclista tedesco capace di vincere il Tour de France, è stato arrestato in Spagna, nelle Isole Baleari, per essersi introdotto con la forza nell'...

Atletica - Europei 2018 : Italia ambiziosa nella marcia. Palmisano e Giorgi certezze - Massimo Stano per la consacrazione : L’Italia si presenta con delle buone carte da medaglia agli Europei 2018 di Atletica leggera, in programma a Berlino (Germania) dal 6 al 12 agosto. La nostra Nazionale si affiderà in pista a Filippo Tortu, a Elena Vallortigara e alle staffette ma anche su strada può cogliere delle soddisfazioni importanti, soprattutto nella marcia dove la 20 km femminile potrebbe essere davvero la nostra gara di riferimento. Nel tacco e punta possiamo ...

ALAN PalmIERI / Chi è? "È stata un'edizione straordinaria che ci ha impegnato tanto" (Battiti Live 2018) : ALAN PALMIERI torna alla guida di Battiti Live 2018 al fianco di Elisabetta Gregoraci: le soddisfazioni per un'edizione ricca di successo e di grandi artisti.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 10:04:00 GMT)

Musei - direttore Reggia Caserta : “Ingressi gratis? Senza obbligo è meglio. Farò più giornate - ma sPalmate in bassa stagione” : Luglio è il mese dei grandi annunci per la cultura italiana. Risale al luglio 2014 l’istituzione dell’ingresso gratuito nei Musei statali ogni prima domenica del mese ed è di queste ore l’annuncio del ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli di voler rivedere proprio la regola che obbliga i Musei di Stato a non far pagare l’ingresso. “Le domeniche gratuite – ha detto il ministro – non tengono conto né della stagionalità, né ...

GIORGIA PalmAS/ Estate d’amore con Filippo Magnini (Furore) : GIORGIA PALMAS sarà tra i protagonisti della puntata di Furore, in onda questa sera su Rai 2. L'ex velina è innamoratissima di Filippo Magnini, come dimostrano i loro profili social.(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 07:10:00 GMT)

Olio di Palma - diciamo stop : la foresta non è un discount : L’Olio di palma viene consumato quotidianamente da miliardi di persone in tutto il mondo. Oltre che nel serbatoio delle automobili alimentate a biodiesel, lo troviamo in buona parte dei prodotti che acquistiamo al supermercato: dai detergenti agli shampoo, dai prodotti per la rasatura al make up, e soprattutto in una vasta gamma di alimenti. Ma l’impatto dell’Olio di palma sulla biodiversità è disastroso. L’Indonesia, il principale produttore ...

I 2 devastanti tornado di ieri sera a Palmi (Reggio Calabria) : panico e danni in spiaggia - stabilimenti balneari devastati [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

FRED DE PalmA/ Video - "D’Estate non vale" è il nuovo singolo! (Wind Summer Festival 2018) : Video, FRED De PALMA al Wind Summer Festival 2018 presenta il brano 'D'estate non vale' dove racconta, a suo modo, il lato leggero e spensierato della stagione estiva.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 09:45:00 GMT)

Maltempo in Calabria - enorme tornado si abbatte sulla Costa Viola a Palmi e violento temporale colpisce l’Aspromonte [FOTO e VIDEO] : 1/6 ...

MIgranti - Open Arms arriva a Palma e fa denuncia per omissione di soccorso. Linosa - aperta inchiesta su 4 somali morti : La nave Open Arms è arrivata a Palma di Maiorca. E il fondatore della ong Proactiva Oscar Camps, accompagnato dal giocatore Nba Marc Gasol, si è subito diretto in tribunale dove ha presentato una denuncia per omissione di soccorso per quanto avvenuto nei giorni scorsi davanti alla Libia. Era stata la ong spagnola infatti a trovare una donna e un bambino morti in mare, insieme a un’altra donna sopravvissuta aggrappandosi ai resti di ...

D’Estate non vale - Fred De Palma | Testo - Audio - MP3 : Canzone Fred De Palma, D’Estate non vale: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Fred De Palma è D’Estate non vale: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. D’estate non vale è il titolo del singolo di Fred de Palma in collaborazione con Ana Mena. Il brano è stato rilasciato il 15 […]

Giorgia Palmas e Filippo Magnini - matrimonio in vista? : Giorgia Palmas e Filippo Magnini: nozze in vista? Secondo il settimanale Nuovo, sembrerebbe proprio di sì. La notizia ormai sta circolando da giorni, e tutti sono rimasti sorpresi dal momento che la coppia è insieme solo da poco tempo. Magnini è ancora associato al nome della storica ex, la nuotatrice Federica Pellegrini, mentre la Palmas era fidanzata con il campione di bike trial Vittorio Brumotti. Pare però che tra Giorgia e Filippo, ...

Giorgia Palmas difende Magnini : «Sta subendo un'ingiustizia enorme - ma siamo sereni» : Giorgia Palmas difende il suo Filippo Magnini dalle accuse di doping. In un'intervista a Grazia, la conduttrice ed ex velina non ha usato mezzi termini per definire la vicenda che ha interessato...