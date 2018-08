Palm sta per ritornare con il suo cavallo di battaglia : Palm entro il 2018 potrebbe ritornare sul mercato con uno smartphone Android che riporterebbe un glorioso marchio degli anni 2000 Palm sta per ritornare con il suo cavallo di battaglia basato su Android Sembra incredibile ma anche Palm sta per ritornare sul mercato. Il glorioso marchio famosissimo negli anni 2000 che ha fatto da apripista […]

Aggredisce il vicino - l'ex ciclista Ullrich arrestato a Palma de Maiorca : Madrid, 4 ago., askanews, - Jan Ullrich, l'unico ciclista tedesco capace di vincere il Tour de France, è stato arrestato in Spagna, nelle Isole Baleari, per essersi introdotto con la forza nell'...

Atletica - Europei 2018 : Italia ambiziosa nella marcia. Palmisano e Giorgi certezze - Massimo Stano per la consacrazione : L’Italia si presenta con delle buone carte da medaglia agli Europei 2018 di Atletica leggera, in programma a Berlino (Germania) dal 6 al 12 agosto. La nostra Nazionale si affiderà in pista a Filippo Tortu, a Elena Vallortigara e alle staffette ma anche su strada può cogliere delle soddisfazioni importanti, soprattutto nella marcia dove la 20 km femminile potrebbe essere davvero la nostra gara di riferimento. Nel tacco e punta possiamo ...

ALAN PalmIERI / Chi è? "È stata un'edizione straordinaria che ci ha impegnato tanto" (Battiti Live 2018) : ALAN PALMIERI torna alla guida di Battiti Live 2018 al fianco di Elisabetta Gregoraci: le soddisfazioni per un'edizione ricca di successo e di grandi artisti.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 10:04:00 GMT)

Musei - direttore Reggia Caserta : “Ingressi gratis? Senza obbligo è meglio. Farò più giornate - ma sPalmate in bassa stagione” : Luglio è il mese dei grandi annunci per la cultura italiana. Risale al luglio 2014 l’istituzione dell’ingresso gratuito nei Musei statali ogni prima domenica del mese ed è di queste ore l’annuncio del ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli di voler rivedere proprio la regola che obbliga i Musei di Stato a non far pagare l’ingresso. “Le domeniche gratuite – ha detto il ministro – non tengono conto né della stagionalità, né ...

GIORGIA PalmAS/ Estate d’amore con Filippo Magnini (Furore) : GIORGIA PALMAS sarà tra i protagonisti della puntata di Furore, in onda questa sera su Rai 2. L'ex velina è innamoratissima di Filippo Magnini, come dimostrano i loro profili social.(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 07:10:00 GMT)

Olio di Palma - diciamo stop : la foresta non è un discount : L’Olio di palma viene consumato quotidianamente da miliardi di persone in tutto il mondo. Oltre che nel serbatoio delle automobili alimentate a biodiesel, lo troviamo in buona parte dei prodotti che acquistiamo al supermercato: dai detergenti agli shampoo, dai prodotti per la rasatura al make up, e soprattutto in una vasta gamma di alimenti. Ma l’impatto dell’Olio di palma sulla biodiversità è disastroso. L’Indonesia, il principale produttore ...

I 2 devastanti tornado di ieri sera a Palmi (Reggio Calabria) : panico e danni in spiaggia - stabilimenti balneari devastati [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

FRED DE PalmA/ Video - "D’Estate non vale" è il nuovo singolo! (Wind Summer Festival 2018) : Video, FRED De PALMA al Wind Summer Festival 2018 presenta il brano 'D'estate non vale' dove racconta, a suo modo, il lato leggero e spensierato della stagione estiva.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 09:45:00 GMT)

Maltempo in Calabria - enorme tornado si abbatte sulla Costa Viola a Palmi e violento temporale colpisce l’Aspromonte [FOTO e VIDEO] : 1/6 ...

MIgranti - Open Arms arriva a Palma e fa denuncia per omissione di soccorso. Linosa - aperta inchiesta su 4 somali morti : La nave Open Arms è arrivata a Palma di Maiorca. E il fondatore della ong Proactiva Oscar Camps, accompagnato dal giocatore Nba Marc Gasol, si è subito diretto in tribunale dove ha presentato una denuncia per omissione di soccorso per quanto avvenuto nei giorni scorsi davanti alla Libia. Era stata la ong spagnola infatti a trovare una donna e un bambino morti in mare, insieme a un’altra donna sopravvissuta aggrappandosi ai resti di ...

D’Estate non vale - Fred De Palma | Testo - Audio - MP3 : Canzone Fred De Palma, D’Estate non vale: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Fred De Palma è D’Estate non vale: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. D’estate non vale è il titolo del singolo di Fred de Palma in collaborazione con Ana Mena. Il brano è stato rilasciato il 15 […]

D’Estate non vale - Fred De Palma | Testo - Audio - MP3 : Canzone Fred De Palma, D’Estate non vale: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Fred De Palma è D’Estate non vale: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. D’estate non vale è il titolo del singolo di Fred de Palma in collaborazione con Ana Mena. Il brano è stato rilasciato il 15 […]

Giorgia Palmas e Filippo Magnini - matrimonio in vista? : Giorgia Palmas e Filippo Magnini: nozze in vista? Secondo il settimanale Nuovo, sembrerebbe proprio di sì. La notizia ormai sta circolando da giorni, e tutti sono rimasti sorpresi dal momento che la coppia è insieme solo da poco tempo. Magnini è ancora associato al nome della storica ex, la nuotatrice Federica Pellegrini, mentre la Palmas era fidanzata con il campione di bike trial Vittorio Brumotti. Pare però che tra Giorgia e Filippo, ...