Palermo | mutilavano braccia e gambe per truffare le assicurazioni

blogo

: Mutilavano arti delle vittime per truffa ad assicurazioni. Fermati dalla Polizia a Palermo, persone erano consenzie… - Agenzia_Ansa : Mutilavano arti delle vittime per truffa ad assicurazioni. Fermati dalla Polizia a Palermo, persone erano consenzie… - NicolaMorra63 : Senza parole! Palermo, mutilavano arti delle vittime per truffare le assicurazioni | Sky TG24 - Agenzia_Italia : Mutilavano gambe e braccia per truffare le assicurazioni: 11 fermi a Palermo -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Perledi persone consenzienti presentando le lesioni come conseguenza di incidenti stradali. Siamo adove le indagini della polizia postale, sfociate negli arresti di oggi, avrebbero accertato che per mutilare gli arti ele compagnie assicurative gli indagati usavano metodi piuttosto spicci, come quello di scagliare sudei pesanti dischi di ghisa.Una delle consenzienti vittime è morta, altre sono rimaste invalide, alcune finite sulle sedie a rotelle.PROSEGUI LA LETTURAperleé stato pubblicato su Cronacaeattualita.blogosfere.it alle 10:16 di Wednesday 08 August 2018