Palermo | mutilavano arti per truffare le assicurazioni | 11 fermi

Palermo - mutilavano arti per truffare le assicurazioni : “Fagli trovare l’ambulanza e una sedia a rotelle”. Le intercettazioni : Undici persone sono state fermate, tra cui un’infermiera dell’ospedale Civico di Palermo e un perito assicurativo nell’ambito di un’operazione della Polizia coordinata dalla Procura di Palermo. Sono state scoperte due organizzazioni criminali che truffavano le assicurazioni. Reclutavano vittime, a cui fratturavano arti simulando incidenti stradali, tra soggetti ai margini della società, come tossicodipendenti, gente in ...

Palermo - mutilavano arti per truffare le assicurazioni : undici fermi. Le vittime erano consenzienti : Tossicodipendenti, persone con problemi mentali e dipendenti da alcol o droghe: erano tutti in grave difficoltà economica le vittime delle due organizzazioni scoperte dalla Polizia a Palermo che mutilavano le persone per poi truffare le assicurazioni. vittime che, con la promessa di ricevere del denaro, acconsentivano a subire ogni tipo di violenza per poi inscenare un incidente e ottenere i rimborsi assicurativi. La Squadra mobile ha eseguito ...

