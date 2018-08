Palermo | fratture a vittime consenzienti per truffare assicurazioni Ultime notizie | pm

Palermo - FRATTURE E MUTILAZIONI PER TRUFFARE LE ASSICURAZIONI : 11 FERMI/ Ultime notizie : minacce alle vittime : PALERMO, mutilavano arti per TRUFFARE ASSICURAZIONI: undici FERMI. Ultime notizie, rompevano braccia e gambe per ottenere soldi risarcimento, c'è un morto(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 17:19:00 GMT)