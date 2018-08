Palermo | ferite e mutilazioni alle vittime per truffare assicurazioni | 11 fermi

Migranti : Lampedusa - mamma con bimba e donna incinta trasferite a Palermo in elisoccorso : Palermo , 14 lug. (AdnKronos) - Una donna incinta insieme con la sorella e una mamma molto debilitata con la bambina, che si trovavano sul barcone con 450 Migranti e che sono state portate a Lampedusa , sono state trasportate poco fa in elisoccorso dall'isola di Lampedusa all'ospedale di Palermo . "Le

Migranti : Lampedusa - mamma con bimba e donna incinta trasferite a Palermo in elisoccorso : Palermo , 14 lug. (AdnKronos) – Una donna incinta insieme con la sorella e una mamma molto debilitata con la bambina, che si trovavano sul barcone con 450 Migranti e che sono state portate a Lampedusa , sono state trasportate poco fa in elisoccorso dall’isola di Lampedusa all’ospedale di Palermo . “Le loro condizioni di salute soni particolarmente gravi – dice all’Adnkronos il medico Pietro Bartolo – ...

Migranti : quattro donne in gravidanza trasferite a Palermo e Agrigento : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - quattro donne in stato di gravidanza, di cui una all'ottavo mese, sono state trasferite dalla nave 'Diciotti' della Guardia costiera prima sull'isola di Lampedusa e oggi, in elicottero, in diversi ospedali di Palermo e Agrigento. Le donne sono state trasferite negli os