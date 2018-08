Overwatch League | le Grand Finals richiamano oltre 10 milioni di spettatori!

Overwatch League : i London Spitfire trionfano e si portano a casa $1 milione : È tempo di sentenze per la prima stagione della Overwatch League , l'evento eSport legato all'acclamato hero shooter Blizzard che ha finalmente i suoi primi vincitori: i London Spitfire .La squadra composta da giocatori coreani e guidata dalle superstar Ji-hyeok "Birdring" Kim e Jun-young "Profit" Park non ha lasciato scampo agli avversari dei Philadelphia Fusion. Il secondo giorno della Grand Finals si è concluso con un netto 3-0 che ha portato ...

Il successo di Fortnite potrebbe indebolire grandi franchise come Overwatch e League of Legends : EA, Activision Blizzard e Take-Two hanno tutti accolto con favore la popolarità di Fortnite di Epic Games, suggerendo come il gioco stia riuscendo ad attrarre nuovi consumatori sul mercato piuttosto che "rubare" utenti ai loro giochi. Tuttavia, la società di ricerche di mercato Superdata, in un post sul blog pubblicato questa settimana e riportato da Games Industry, afferma di aver trovato molteplici indicazioni che mostrano come, in realtà, il ...