Ostia | ti do una capocciata | spot con citazione a Spada Roma | commissionato

'Vieni a Ostia - ti do una capocciata' - lo spot promozionale ironizza sulla testata di Spada : Uno spot promozionale dell'estate di Ostia ironizzando sulla testata di Roberto Spada, reggente dell'omonimo clan - secondo i pm- ai danni del giornalista della troupe Rai di Nemo, Daniele ...

FI : Governo si impegni a riapertura Tribunale di Ostia : Roma – “Non abbiamo mai smesso di chiedere la riapertura della sezione distaccata del Tribunale di Roma, dopo aver fatto approvare un emendamento dall’Assemblea capitolina nel corso del Consiglio straordinario, abbiamo presentato un documento in Consiglio municipale, che e’ stato approvato oggi all’unanimita’”. “Tutte le forze politiche sono unite nel chiedere al nuovo Governo un impegno per far ...

Roberto Spada - che diede una testata a un giornalista Rai a novembre a Ostia - è stato condannato a sei anni : Roberto Spada, l’uomo che diede una testata al giornalista della Rai Daniele Piervincenzi lo scorso novembre a Ostia, vicino a Roma, è stato condannato a sei anni di reclusione. Spada è stato condannato per aggressione con aggravante mafiosa: il pm Giovanni The post Roberto Spada, che diede una testata a un giornalista Rai a novembre a Ostia, è stato condannato a sei anni appeared first on Il Post.

Di Stefano (M5S) : “Il regolamento di Dublino è una schifezza. SpOstiamo i confini europei in Nord Africa” : Manlio Di Stefano, nominato sottosegretario agli Esteri, ci spiega cosa non va nell'attuale bozza di modifica del regolamento di Dublino: "Quella revisione includeva il concetto della ripartizione per quote, non obbligatorie, ma soltanto su base volontaria, e solo degli aventi diritto. E così non risolvi nulla".Continua a leggere

Roma - Ostia - incidente sulla Colombo - muore una ragazza di 20 anni : Una ragazza di 20 anni è rimasta coinvolta in un incidente mortale intorno alle 14.40. L'incidente è avvenuto al chilometro 26,700 della Cristoforo Colombo all'altezza di via della Villa di Plinio, a ...