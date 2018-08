corrieredellosport

: RT @chedisagio: C'è uno spot comunale a Roma che promuove gli eventi culturali di Ostia facendo riferimento alla capocciata degli Spada: 'u… - lukilotom : RT @chedisagio: C'è uno spot comunale a Roma che promuove gli eventi culturali di Ostia facendo riferimento alla capocciata degli Spada: 'u… - MazzaliVanna : RT @ansa_it: Ostia, spot con citazione 'testata' - Klau_995 : RT @chedisagio: C'è uno spot comunale a Roma che promuove gli eventi culturali di Ostia facendo riferimento alla capocciata degli Spada: 'u… -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) ANSA, - ROMA, 8 AGO - Uno sketch radiofonico per promuovere gli eventi culturali disi trasforma in una bufera nella calda estate romana. Durante lo, in rotazione su una delle principali ...