Ostia | la testata di Spada nello spot del Municipio | è polemica

Ostia - testata di Spada diventa uno spot per il Municipio : è polemica : Ostia, testata di Spada diventa uno spot per il Municipio: è polemica In una pubblicità radiofonica sulle iniziative culturali del X Municipio, l’attore Fabio Avaro fa riferimento all’aggressione del giornalista Piervincenzi: Oh, mo' t’a do 'na capocciata. Ostia, un’estate senza testate, meglio che je lo spiego sennò capiscono ...

'T'a dò 'na capocciata'. Lo spot dell'estate di Ostia cita la testata di Spada e scatena le polemiche : 'Quest'anno l'Estate romana si svolge anche al mare di Roma: mostre di pittura, musica, artisti di strada, spettacoli per bambini, rassegne, sport e fitness, auto d'epoca e tanto altro ancora', dice ...

SENTENZA Ostia - ROBERTO SPADA CONDANNATO A 6 ANNI/ Testata a Piervincenzi : Raggi - “fuori la mafia da Roma” : OSTIA, ROBERTO SPADA CONDANNATO a 6 ANNI per l'aggressione alla troupe tv Nemo, Piervincenzi e Anselmi: “Riconosciuta aggravante mafiosa”. Le ultime notizie sulla SENTENZA (Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 19:10:00 GMT)