Ostia | la testata di Spada diventa uno spot per il Municipio L’autore | “Idea mia | era un

ilfattoquotidiano

: (buona idea, la Sicilia può usare la mafia, #Napoli la #camorra etc etc) #Ostia, la testata di #Spada nello spot de… - giusmo1 : (buona idea, la Sicilia può usare la mafia, #Napoli la #camorra etc etc) #Ostia, la testata di #Spada nello spot de… - IlPostFlashes : A Ostia hanno deciso di promuovere le attività estive organizzate dal Municipio con la testata di Roberto Spada - gortombina : RT @Lettera43: L'autore, un attore di #Ostia, ha risposto così alle polemiche: 'La mia intenzione era quella di sdrammatizzare'. https://t.… -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) “Mo’ t’a do ‘na capocciata”. “Ma che oh? ‘A capocciata a?…”. E ancora: “Per un’estate senza testate… no mejo che j’o spiego che sennò magari capiscono male”. Eh sì, a giudicare dalle reazioni non è stata prettamente “capita” o comunque apprezzata la pubblicità radiofonica recitata dal comico lidense Fabio Avaro sugli eventi estivi a. Lo, commissionato dalX “a costo zero” per promuovere le kermesse organizzate, ha fatto riferimento alla “” che “Robertino”, presunto reggente dell’omonimo clan che imperversa sul litorale capitolino, ha rifilato a Daniele Piervincenzi, inviato della trasmissione Rai Nemo-Nessuno Escluso, episodio per i quali i giudici hanno riconosciuto il “metodo mafioso” e che ha aperto di fatto la strada al maxi-blitz del marzo scorso contro tutta la famiglia sinti. Come detto, lodi 30 secondi – che in città sta ...