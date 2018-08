Olimpiadi Tokyo 2020 | Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini sono le prime qualificate

Atletica - Olimpiadi Tokyo 2020 : svelati i criteri di qualificazione. Debutta il ranking - rivoluzione in arrivo! : La IAAF ha svelato in parte il percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda l’Atletica leggera. A due anni dalla rassegna a cinque cerchi, la Federazione Internazionale, riunitasi a Buenos Aires, ha svelato come funzionerà il sistema di qualificazione per i Giochi in programma nella capitale giapponese. PERIODO DI QUALIFICAZIONE: Il periodo per staccare il pass va dal 1° luglio 2019 al 29 giugno 2020 ...

Vela - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia. Partono le qualificazioni per le Olimpiadi di Tokyo 2020 : A poco meno di due anni dalle prossime Olimpiadi estive, tra pochi giorni inizierà l’assegnazione dei primi pass per Tokyo 2020. Ad Aarhus (Danimarca) si svolgeranno dal 2 al 12 agosto i Mondiali di Vela riservati alle classi olimpiche. Ciascuna assegnerà diversi tickets per il Giappone. Di seguito il dettaglio per ciascuna gara: RS:X maschile: primi 10 RS:X femminile: prime 10 Laser: primi 14 Laser Radial: prime 18 Finn: primi 8 470 ...

VIDEO Olimpiadi Tokyo 2020 : presentate le mascotte Miraitowa e Someity! Due anni esatti all’evento : Mancano due anni esatti alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Oggi è partito ufficialmente il conto alla rovescia verso la prossima rassegna a cinque cerchi che si disputerà nella capitale giapponese proprio dal 24 luglio 2020: la corsa verso l’evento sportivo più importante del quadriennio è ufficialmente partita, i vari percorsi di qualificazione stanno per entrare nel vivo. Nel frattempo sono state ufficialmente presentate le mascotte Miraitowa ...

Tokyo 2020 - Si chiama Miraitowa la mascotte delle Olimpiadi : Roma, 22 lug., askanews, - Si chiama Miraitowa la mascotte delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il nomeè stato svelato oggi dal Comitato organizzatore e nasce dalla fusione delle parole futuro, mirai in ...

Tokyo 2020 - scelti i nomi delle mascotte di Olimpiadi e Paralimpiadi : Miraitowa e Someity sono i nomi delle mascotte delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020 Si chiama Miraitowa la mascotte delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il nome, svelato oggi dal Comitato organizzatore, nasce dalla fusione delle parole futuro (mirai in giapponese) ed eternità (towa). La mascotte delle Paralimpiadi è stata invece chiamata Someity, un omaggio al fiore di ciliegio giapponese (someiyoshino) e un gioco di parole ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - svelato il nome della mascotte : si chiamerà Miraitowa : Il Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha reso noto il nome della mascotte che si chiamerà Miraitowa Si chiama Miraitowa la mascotte delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il nome, svelato oggi dal Comitato organizzatore, nasce dalla fusione delle parole futuro (mirai in giapponese) ed eternità (towa). La mascotte delle Paralimpiadi è stata invece chiamata Someity, un omaggio al fiore di ciliegio giapponese (someiyoshino) e un ...

Sollevamento pesi - Olimpiadi Tokyo 2020 : cosa cambia per l’Italia con le nuove categorie di peso? Rivoluzione per Mirco Scarantino : Il Sollevamento pesi ha subito una vera e propria Rivoluzione nelle ultime ore con la modifica delle varie categorie di peso che entreranno in vigore nell’immediato e che saranno dunque protagoniste alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La IWF ha introdotto dieci categorie per sesso ma soltanto sette assegneranno medaglie a cinque cerchi. Uno stravolgimento radicale che cambierà le carte in tavola e che inciderà pesantemente anche in casa ...

Karate - Olimpiadi Tokyo 2020 : gli azzurri in lizza per la qualificazione ai Giochi : Adesso si fa sul serio. Cardin, Busato, Busà, Semeraro, Bottaro, Crescenzo, D’Onofrio: è molto probabile che saranno loro, salvo clamorose sorprese, i portabandiera del Karate azzurro nel Budokan di Tokyo. Certo, la certezza arriverà solamente dopo il 20 giugno 2020, data in cui si chiuderanno ufficialmente le qualificazioni per le Olimpiadi, ma dopo Istanbul e soprattutto dopo i Giochi del Mediterraneo i risultati lasciano ben sperare. I punti ...

Basket femminile - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Europei 2019 tappa obbligata : La FIBA ha chiarito che dal prossimo anno verrà modificato il sistema di qualificazione alle Olimpiadi e ai Mondiali (ufficialmente Coppa del Mondo, ma sempre di quelli si tratta). Non ci saranno che due qualificazioni dirette per Tokyo 2020: col nuovo sistema, infatti, solo il Giappone e la Nazionale vincitrice dei venturi Mondiali 2018, che si svolgeranno in Spagna a settembre, saranno certamente qualificati. Gli altri 10 posti saranno ...

NOEMI CARROZZA - MORTA STELLA DEL NUOTO SINCRONIZZATO/ Video - incidente a Ostia : sognava le Olimpiadi di Tokyo : NOEMI CARROZZA, MORTA in incidente a Ostia, 20enne STELLA del NUOTO SINCRONIZZATO perde la vita in motorino. Trasportata in ospedale, è deceduto poche ore dopo il ricovero(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 14:21:00 GMT)

Italia nella leggenda - primo oro mondiale di sempre nel basket 3×3 in una nuova dimensione e ora le Olimpiadi di Tokyo 2020 : La Nazionale Italiana di pallacanestro femminile 3×3 è campione del Mondo! nella capitale delle Filippine il quartetto composto da Giulia Ciavarella, Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi e Giulia Rulli ha completamente riscritto la storia della palla a spicchi nel Bel Paese: mai nessuna rappresentativa nostrana – senior o giovanile, maschile o femminile – aveva vinto un mondiale fino ad oggi! Il primo titolo intercontinentale ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - le speranze di medaglia dell'Italia. Il borsino tra podi potenziali e speranze concrete - seconda parte - : Sarà la carta principale dell'Italia, considerando che Simone Ruffini e Mario Sanzullo, sempre competitivi in Coppa del Mondo, spesso hanno faticato a trovare il guizzo giusto nei 10000 metri in ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino tra podi potenziali e speranze concrete (seconda parte) : Prosegue la nostra disamina sulle speranze di medaglia dell’Italia in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. CLICCA QUI PER LEGGERE LA PRIMA PARTE DEL borsino SECONDA PARTE NUOTO Le punte di diamante, in campo maschile, saranno le stesse del 2016: Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti. Entrambi potranno beneficiare di una gara in più, gli 800 sl, distanza prediletta di Detti, nella quale vinse l’oro ai Mondiali del 2017. Vive un buon ...

BMX - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il Freestyle fa l’esordio a cinque cerchi : alle Olimpiadi di Tokyo 2020 le gare della BMX raddoppiano e oltre al tradizionale Racing, viene introdotta per la prima volta la disciplina del Freestyle. Andiamo quindi a scoprire i criteri di qualificazione per l’appuntamento a cinque cerchi. QUANTI ATLETI PARTECIPANO alle Olimpiadi: Per la BMX Racing saranno presenti 48 atleti (24 donne e 24 uomini), mentre per la BMX Freestyle 18 atleti (9 donne e 9 uomini). Il Giappone, in quanto paese ...