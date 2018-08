“Ogni volta una coltellata” Elena Santarelli | il toccante momento di sconforto

caffeinamagazine

: Ogni volta che @Fontana3Lorenzo parla, un elettore del @Mov5Stelle muore #FattoQuotidiano #7agosto #edicola… - fattoquotidiano : Ogni volta che @Fontana3Lorenzo parla, un elettore del @Mov5Stelle muore #FattoQuotidiano #7agosto #edicola… - Leon_Chiro : Roma è sempre stupenda! Peccato poterci restare così poco ogni volta! — Rome, Trevi Fountain ???? [ -1 per la Polo… - mante : Ogni volta che un talento accademico italiano supera tutti e eccelle nel mondo i soldi per i suoi studi sono stati… -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Una difficile battaglia mai nascosta ai fan, affrontata a testa alta anche attraverso i social.proprio in queste ore è tornata a parlare della malattia del figlio Giacomo e questalo ha fatto confessandosi a cuore aperto a Vanity Fair. Era l’autunno 2017 quando al figlio Giacomo, 9 anni, era stato diagnosticato un tumore cerebrale e da quelin poi la showgirl non si è mai data per vinta, continuando a raccontare la battaglia sua e quella del suo bambino attraverso i social. “La parola tumore fa paura, ma ci sono tanti altri reparti in cui la paura della morte è ugualmente forte, se non di più. Tante persone in questi mesi mi hanno scritto ‘sei straordinaria’ o ‘quanto sei forte’ ma non è che sono io così, come me ci sono altre mamme che non hanno la mia visibilità, ma che lo sono altrettanto se non si ...