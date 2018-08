Nuovo presidente Colombia | situazione Kabila in Congo | diplomazia Canada-Arabia Saudita

Rai - nulla di fatto al Cda : Laganà non passa come presidente. Nuovo rinvio : nulla di fatto per la presidenza della Rai. Nel corso della riunione, su proposta della consigliera Rita Borioni, è stata votata la candidatura a presidente del Consigliere Riccardo Laganà, eletto dai ...

Rai - la Vigilanza pressa il CdA : «Indicare un Nuovo Presidente». Delibera attesa per oggi : Alberto Barachini, Presidente Vigilanza Rai A Viale Mazzini urgono decisioni. La nomina del nuovo Presidente Rai, non a caso, è il primo punto che il CdA del servizio pubblico affronterà nella seduta fissata per oggi alle ore 16. La risoluzione dell’impasse che dura da giorni sulla candidatura di Marcello Foa è improrogabile, anche e soprattutto dopo la lettera con cui ieri la Vigilanza ha sollecitato il CdA sulla nomina di un nuovo ...

Rai - Fico : serve Nuovo voto e presidente a tutti gli effetti : Roma, 8 ago., askanews, - Sullo stallo in Rai, dopo la bocciatura da parte della commissione di Vigilanza di Marcello Foa per la presidente, il presidente della Camera Roberto Fico, M5s, lancia, in un'...

Colombia : Iván Duque Nuovo presidente della repubblica : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Iván Duque ha giurato come Nuovo presidente della Colombia : Iván Duque, che aveva vinto le elezioni dello scorso giugno, ha giurato martedì come nuovo presidente della Colombia. Nel suo discorso inaugurale ha parlato soprattutto di lotta alla corruzione e rilancio dell’economia, ma si è anche occupato di uno degli The post Iván Duque ha giurato come nuovo presidente della Colombia appeared first on Il Post.

La Commissione di vigilanza Rai ha inviato una lettera al Cda della Rai chiedendo la nomina di un Nuovo presidente : La Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai ha inviato oggi una lettera al Consiglio d’amministrazione della Rai in cui chiede che il Cda «si pronunci sulla scelta di un nuovo presidente». A luglio, il Cda aveva eletto presidente il giornalista The post La Commissione di vigilanza Rai ha inviato una lettera al Cda della Rai chiedendo la nomina di un nuovo presidente appeared first on Il Post.

Rai : La Vigilanza scrive al CDA affinchè faccia il nome di un Nuovo Presidente : La Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai, riunita questa mattina a Palazzo San Macuto, ha deciso all'unanimità di inviare una lettera ultimativa al CDA della televisione pubblica. Nella missiva si chiede urgentemente all'organo collegiale che guida la televisione pubblica di fare il nome di un nuovo Presidente, dopo la bocciatura del candidato Marcello Foa. Ora la palla passa al Consiglio Rai che si riunirà domani pomeriggio ...

Rai - la Vigilanza scrive al Cda : «Si pronunci su un Nuovo presidente» : La commissione di Vigilanza sulla tv pubblica invia una lettera al Cda per sollecitare un nuovo nome dopo la bocciatura di Foa

Hyundai Europe - Dong Woo Choi è il Nuovo presidente : La Hyundai ha nominato Dong Woo Choi nuovo presidente e ceo della Hyundai Motor Europe. Il 56enne coreano, fedele all'azienda dal 2007, prende il posto di Cheong Kim, che si occuperà della Global Operation Division nella sede centrale di Seoul.Responsabilità sul mercato e sui siti produttivi. L'Europa riveste un ruolo sempre più importante nelle strategie globali del marchio coreano e per questo il nuovo presidente avrà nuovi compiti: oltre al ...

Zimbabwe : oppositori a Nuovo presidente arrestati restano in carcere : La magistratura dello Zimbabwe non si è ancora pronunciata sul caso della ventina di oppositori arrestati e rinchiusi in carcere giovedì, dopo la contestata vittoria del presidente uscente Emmerson ...

Zimbabwe : è ufficiale - Mnangagwa Nuovo presidente : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Zimbabwe : Mnangagwa Nuovo presidente : ANSA, - ROMA, 3 AGO - La commissione elettorale dello Zimbabwe ha ufficializzato la vittoria di Emmerson Mnangagwa alle elezioni presidenziali del Paese. Mnangagwa ha ottenuto il 50,8% dei voti, ...

Rai - stallo in Cda. Foa : «Resto al mio posto». Non passa la proposta di votare un Nuovo presidente : Dopo la bocciatura della Vigilanza Marcello Foa non si dimette da consigliere: «Lavoro nell’interesse dell’azienda»

Marcello Foa : “Rai decide - resto come consigliere anziano”/ Video - ultime notizie : Cda “no a Nuovo presidente” : Rai, Marcello Foa: "Continuo come consigliere anziano". ultime notizie nomine: Partito Democratico all'attacco, ministro Di Maio frena, "non è unica scelta"(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 18:02:00 GMT)