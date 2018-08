Nuovo mega tour italiano per il musical Jesus Christ Superstar

Arcivescovado di Siena - mega trasferimento degli storici uffici e Nuovo grande polo museale : La sede storica dell'Arcidiocesi di Siena, Colle e Montalcino si trasferisce. E' questo il grande progetto della Curia senese a cui stanno lavorando monsignore Antonio Buoncristiani ed i suoi ...

Sony annuncia un Nuovo sensore fotografico per smartphone da 48 megapixel : Sony è una delle maggiori aziende produttrici di sensori di immagine per le fotocamere degli smartphone. Oggi l’azienda ha annunciato un nuovo sensore, denominato IMX586, dalle […] L'articolo Sony annuncia un nuovo sensore fotografico per smartphone da 48 megapixel proviene da TuttoAndroid.

Gli Omega 3 non salvano il cuore / Un Nuovo studio rivoluziona la prevenzione a tavola? : Gli Omega 3 non salvano il cuore, un nuovo studio rivoluziona la prevenzione a tavola. Per anni si è pensato potessero essere un salvavita, in realtà non è così?(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 13:40:00 GMT)

Omega : il Nuovo #SpeedyTuesday è Speedmaster Ultraman : Un click per un orologio da collezione: per la seconda volta, Omega mette in vendita online un nuovo orologio #SpeedyTuesday sul profilo Instagram @Omega. Solo i più veloci, infatti, potranno aggiudicarsi uno dei 2.012 esemplari dello Speedmaster Limited Edition 42 mm Ultraman, omaggio al protagonista della serie Tv Ultraman, saga giapponese realizzata dalla Tsuburaya Productions, tra i più famosi esempi del genere dedicato ai mostri giganti ...

Fedez e Chiara Ferragni - visita guidata nel Nuovo mega appartamento : "Hi guys, welcome to my and Fedez house". Chiara Ferragni, 31 anni, e Fedez, 28, aprono per la prima volta le porte della casa in cui vivono da quando è nato il piccolo Leone. Lo fanno ovviamente...