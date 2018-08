Nuovo bomber per il Genoa | visite mediche a Genova per Andrea Favilli

Milan - rivoluzione in attacco : via Kalinic - individuato il Nuovo bomber : Il Milan prepara il via vai in attacco, reparto che va necessariamente rivisto dopo le difficoltà della passata stagione: tutti i dettagli Il Milan nella passata stagione, ha avuto diversi problemi per quanto concerne l’attacco. Poco concreta la squadra prima di Montella e poi di Gennaro Gattuso, tanto da portare a copiose critiche nei confronti di André Silva e Kalinic. Quest’ultimo è finito nel mirino dell’Atletico ...