Nuovi casi di West Nile nel Nord Prevenzione e sintomi per la febbre del Nilo

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Il virus delsta aumentando, segnandonel Centro-Italia e in Sardegna (zona del). Si tratta di una malattia causata dal virusVirus, Wnv), un virus della famiglia dei Flaviviridae. La malattia è diffusa in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America. Il veicolo di questo virus è da ricercare negli uccelli selvatici e nelle zanzare. La puntura di queste ultime è sicuramente il principale mezzo di trasmissione per l’uomo. Lanon si trasmette da persona a persona con il contatto con le persone infette. Si tratta di un virus capace di infettare anche altri mammiferi come i cavalli (in prevalenza), i cani, i gatti e i conigli, oltre ad altre specie in minor diffusione. L’incubazione dal momento della puntura della zanzara infetta varia dai 2 ai 14 giorni, con un massimo di 21 giorni nel caso di ...