Nuoto | tutto pronto per gli Europei paralimpici | l’Italia si presenta a Dublino con 28

Nuoto - Trials Usa 2018. Tutto pronto a Irvine : in palio Gwangju 2019. Ledecky e Dressel a caccia di record! : Vorrà ribadire la propria leadership, a suon, perchè no, di record del mondo che per lei sono all'ordine del giorno. Caeleb Dressel è pronto a confrontarsi a distanza con le frecce della velocità ...

Nuoto - Trials Usa 2018. Tutto pronto a Irvine : in palio Gwangju 2019. Ledecky e Dressel a caccia di record! : L’atmosfera elettrizzante dei Trials americani torna ad infiammare l’aria di Irvine da oggi a domenica. Non sono Trials olimpici ma, come ogni anno pari non olimpico, il Team Usa guarda avanti e già pensa al biennio che arriverà: scelta vincente giudicando dai risultati delle ultime edizione delle Olimpiadi, molto meno in vista dei campionati iridati pre-olimpici (sia a Shanghai che a Kazan la squadra statunitense non fu dominante, ...

PallaNuoto - Europei 2018 : tutto facile con la Georgia : 14-3! Italia alla finestra in vista dei quarti : L’Italia stravince ancora e si mette alla finestra in vista dei quarti di finale. Contro la Georgia arriva la scontata goleada (14-3) di un Settebello che appare in gran forma ma ora dovrà attendere quattro giorni per tornare in campo contro una fra Romania, Russia e Francia con vista sulle semifinali. La Georgia crolla sotto i colpi di un’Italia solida, cinica, quasi mai distratta se non fra la metà del secondo quarto e la metà del ...

PallaNuoto - Europei 2018 : tutto facile con la Georgia : 14-3! Italia alla finestra in vista dei quarti : L’Italia stravince ancora e si mette alla finestra in vista dei quarti di finale. Contro la Georgia arriva la scontata goleada (14-3) di un’Italia che appare in gran forma ma ora dovrà attendere quattro giorni per tornare in campo contro una fra Romania, Russi e Francia con vista sulle semifinali. La Georgia crolla sotto i colpi di un’Italia solida, cinica, quasi mai distratta se non fra la metà del secondo quarto alla metà del ...

Massimiliano Rosolino : 'Nel Nuoto ho vinto tutto e ora mi tuffo nel cinema'. Il campione compie 40 anni - ecco i suoi progetti : Compleanno speciale per Max Rosolino : il nuotatore italiano più forte di tutti i tempi inizia domani la sua seconda giovinezza. 'Nei miei primi 40 anni sono stato un campione olimpico, un buon padre ...

Massimiliano Rosolino : «Nel Nuoto ho vinto tutto e ora mi tuffo nel cinema». Il campione compie 40 anni - ecco i suoi progetti : Compleanno speciale per Max Rosolino : il nuotatore italiano più forte di tutti i tempi inizia domani la sua seconda giovinezza. 'Nei miei primi 40 anni sono stato un campione olimpico, un buon padre ...

Nuoto – Tutto pronto per la 55ª edizione del Sette Colli : Venerdì si torna in vasca in Italia: Tutto pronto per la 55ª edizione del Sette Colli Le luci della ribalta dello Stadio del Nuoto del Foro Italico si riaccenderanno per la passerella dei campioni del 55° Sette Colli ad un mese dai campionati europei di Glasgow. Nella magica vasca olimpica del 1960 – poi mondiale nel 1994 e 2009 ed europea nel 1983 – si affronteranno più di 700 nuotatori di club italiani e stranieri, in ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri CAMPIONE DI TUTTO! L’oro dei Giochi del Mediterraneo l’ultimo tassello di una una bacheca straordinaria! : La voglia di non accontentarsi mai, la determinazione a tagliare qualsiasi traguardo, cercando di migliorarsi sempre. Questo e altro è Gregorio Paltrinieri. Il nostro asso della piscina, ieri, ha aggiunto un oro che non aveva ancora inserito nella sua collezione. Dopo i titoli olimpici, iridati ed europei, Greg si è presentato ai blocchi di partenza di Tarragona (Spagna), tra dubbi e perplessità. I Giochi del Mediterraneo sono un evento di ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : VINCIAMO TUTTO! L’Italia chiude con la ciliegina - 4×200 femminile in trionfo : 8 ori di giornata : Anche nelle staffette i nuotatori italiani confermano la propria egemonia in piscina ai Giochi del Mediterraneo 2018. L’Italia quindi nuota nell’oro in questa prima giornata, conquistando in tutto ben otto medaglie del metallo più pregiato, di cui una nella 4x200m stile libero femminile. Sarebbe stato oro anche per gli uomini la 4×100 della stessa specialità, ma gli azzurri vengono puniti per un cambio irregolare. Un vero ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : PIOGGIA D’ORO! Ferraioli - Sabbioni e Scaglia - vince tutto l’Italia! : Eccola la PIOGGIA di medaglie tanto attesa ai Giochi del Mediterraneo 2018. Nel Nuoto, dopo l’oro di Simona Quadarella negli 800 stile libero, ben tre stelle tricolore hanno conquistato il gradino più alto del podio: in ordine, Erika Ferraioli (200m della stessa specialità della 19enne), Simone Sabbioni (50m dorso maschile) e Silvia Scaglia (50m dorso femminile) La seconda medaglia del metallo più pregiato arriva nei 200m stile libero. Nel ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : PIOGGIA D’ORO! Ferraioli - Sabbioni e Scaglia - vince tutto l’Italia! : Eccola la PIOGGIA di medaglie tanto attesa ai Giochi del Mediterraneo 2018. Nel Nuoto, dopo l’oro di Simona Quadarella negli 800 stile libero, ben tre stelle tricolore hanno conquistato il gradino più alto del podio: in ordine, Erika Ferraioli (200m della stessa specialità della 19enne), Simone Sabbioni (50m dorso maschile) e Silvia Scaglia (50m dorso femminile) La seconda medaglia del metallo più pregiato arriva nei 200m stile libero. Nel ...