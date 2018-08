Nuoto | Pellegrini con un problema al costume | ' mia prima finale 100 | 5 o posto mi piace'

Europei Nuoto - 3 argenti tra vasca e tuffi. Bronzo nel fondo. Pellegrini 5^ nei 100 sl : Altra giornata di medaglie agli Europei di nuoto di Glasgow. La prima è il Bronzo conquistato da Rachele Bruni nella 5 km acque libere: l’azzurra è arrivata alle spalle dell’olandese Sharon Van Rouwendaal e della tedesca Leonie Antonia Beck. Poi a Edinburgo dalla piattaforma 10 metri dei tuffi è arrivato il primo argento: Noemi Batki con 315 punti ha chiuso dietro solamente di quattro lunghezze a Celine Maria Van Duijn, emulando così il ...

Nuoto - Europei : Paltrinieri e Scozzoli d'argento - Pellegrini quinta : GLASGOW, SCOZIA, - Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d'argento negli 800 metri stile libero maschili degli Europei di Nuoto , in corso a Glasgow . L'azzurro, CooperNuoto e Fiamme Oro, ha ...

Europei Nuoto - Paltrinieri argento negli 800 stile libero. Pellegrini quinta nei 100 sl : Il ventitreenne di Carpi, dopo il bronzo nei 1500, ha chiuso al secondo posto dietro all'ucraino Romanchuk dopo una gara difficile e condizionata dalla sue condizioni fisiche. "Sono contento, più di così non potevo fare", ha dichiarato l'azzurro al termine della finale. Quinto posto per la Pellegrini nei 100 stile libero femminili. Medaglia d'argento anche per la tuffatrice Noemi Batki.Continua a leggere

Nuoto – Europei 2018 : Federica Pellegrini nella top five dei 100 sl - l’oro alla svedese Sjoestroem : Federica Pellegrini non va a medaglia nella finale dei 100 stile libero agli Europei di Nuoto di Glasgow 2018 Federica Pellegrini, dopo essersi qualificata per la finale dei 100 stile libero agli Europei di Nuoto di Glasgow 2018 con l’ultimo tempo utile, ha concluso la finale con il tempo di 54”04 ed in quinta posizione, piazzandosi dietro la giovanissima Anderson. L’oro della finale femminile va alla favorita svedese ...

Nuoto - Europei 2018. IL PAGELLONE Simona Quadarella studia da Ledecky e Zofkova da urlo. Pellegrini : che fortuna! : FEDERICA Pellegrini 6: Il regalo di compleanno arriva con un giorno di ritardo da Pernille Blume. Entra, per il rotto della cuffia, sfruttando la follia della danese, in finale ma il tempo non lascia troppe speranze in chiave podio in una gara dove non ci sono Kromowidjojo e Blume. ERIKA FERRAIOLI 5: Niente semifinale per la donna delle staffette, che è arrivata col fiato corto all’Europeo. Non una buona notizia per la 4×100 stile ...

Nuoto - Europei 2018 : Simona Quadarella bis d’ORO - Zofkova che sorpresa! In finale Scozzoli e Federica Pellegrini : Quinta giornata di gare che va in archivio al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow, sede delle gare del Nuoto in piscina di questi Europei 2018. Le emozioni non sono certo mancate ed andiamo a raccontare quanto avvenuto in vasca. 1500 stile libero donne (finale) Una vittoria da campionessa, una vittoria da Simona Quadarella. La romana concede il bis e dopo l’oro degli 800 stile libero, si prende anche i 1500 sl in modo ...

Europei Nuoto - Pellegrini in finale nei 100 stile libero - Paltrinieri in quella degli 800 : GLASGOW Aspettando Simona. La Quadarella che vuol concedere, a grande richiesta, il bis d'oro sarà in acqua agli Europei di nuoto a Glasgow oggi alle 16.30 di qui, 17.30 italiane, da favorita nei 1500.

Nuoto – Europei 2018 : Federica Pellegrini per un soffio nella finale dei 100 sl - la Divina ‘aiutata’ da un’avversaria : Federica Pellegrini approda nella finale dei 100 metri stile libero agli Europei di Glasgow 2018 per un soffio: ecco cosa è successo Federica Pellegrini approda alla finale dei 100 metri stile libero agli Europei di Glasgow 2018 con l’ultimo tempo. La Divina che aveva concluso la sua semifinale con il quarto tempo, si è qualificata per la gara di domani solo con l’ottavo crono. Nell’altra semifinale un errore di ...

Nuoto - Europei 2018 : Federica Pellegrini in finale nei 100 stile. Clamorosa eliminazione della danese Blume : Federica Pellegrini è in finale nei 100 stile libero degli Europei di Nuoto. La veneta centra l’obiettivo che si era prefissata ad inizio manifestazione, conquistando l’accesso alla gara che vale le medaglie con l’ottavo ed ultimo tempo disponibile, fissando il cronometro sul 54”28. Nella sua semifinale Pellegrini ha chiuso al quarto posto, dopo un passaggio troppo lento nei primi cinquanta (26”44) e dopo una ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Il livello medio dei 200 sl si è abbassato. Il mio obiettivo è la finale” : Federica Pellegrini ha iniziato la sua avventura continentale nella vasca di Glasgow (Gran Bretagna) nelle gare individuali. La campionessa di Spinea ha concluso la propria batteria dei 100 stile libero con il crono di 54″51 alle spalle di una scatenata Pernille Blume (52″97), devastante in acqua, e dell’olandese Femke Heemskerk (53″96). Un tempo sufficiente per entrare in semifinale (ottavo tempo complessivo) e provare a ...

Nuoto - Europei 2018 : batterie 7 agosto. Paltrinieri in finale e in ripresa negli 800 sl. Pellegrini in semifinale nella gara regina : Quinta giornata di gare, al Tollcross International Swimming Centre a Glasgow (Gran Bretagna), degli Europei 2018 di Nuoto. Questa mattina si sono tenute le batterie delle specialità in piscina ed andiamo a raccontarvi i risultati del darsi in vasca. 100 stile libero donne Federica Pellegrini inizia la sua avventura continentale nelle gare individuali con un buon piglio . La campionessa di Spinea ha concluso la propria batteria dei 100 stile ...