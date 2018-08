Nuoto | Europei 2018 | Matteo Restivo e Ilaria Cusinato che imprese! Bronzo ed argento di

Nuoto - Europei : Paltrinieri - Scozzoli e Cusinato d'argento. Bronzo per Restivo - la Pellegrini giù dal podio : GLASGOW, SCOZIA, - Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d'argento negli 800 metri stile libero maschili degli Europei di Nuoto , in corso a Glasgow . L'azzurro, CooperNuoto e Fiamme Oro, ha ...

Nuoto - Europei 2018 : medaglia di legno per la staffetta 4×100 sl mista - l’Italia ai piedi del podio : Una giornata ricca di emozioni per l’Italia agli Europei 2018, che però non vede centrare il podio alla promettente staffetta della 4×100 sl mista Questa giornata di gara dell’Europeo di Nuoto di Glasgow 2018 regala tante emozioni all’Italia. Dopo i quattro argenti, ottenuti da Batki, Paltrinieri, Cusinato e Scozzoli ed il bronzo di Restivo, la staffetta italiana della 4×100 stile libero mista non riesce ad andare a ...

Europei Nuoto 2018 – Ilaria Cusinato ad un passo dalla storia - la Hosszu la beffa per 8 centesimi : azzurra d’argento nei 200 misti : L’atleta azzurra conduce da metà gara in poi, per poi venire beffata nelle ultime bracciate da Katinka Hosszu che si laurea campionessa europea dei 200 misti Si ferma ad otto centesimi dal sogno Ilaria Cusinato nella finale dei 200 misti, l’atleta azzurra viene beffata per otto centesimi da Katinka Hosszu che si tiene così lo scettro europeo. Gara solida e concreta della nuotatrice italiana che, dopo la frazione a farfalla, ...

Europei Nuoto - Ilaria Cusinato argento : 18.59 Preziosa medaglia d'argento di Ilaria Cusinato nei 200 misti agli Europei di Glasgow. L'azzurra,già seconda nei 400, nuota in 2'10"25, subendo solo nel finale la rimonta della campionissima ungherese Katinka Hosszu (2'10"17). E' di bronzo Matteo Restivo nei 200dorso (1'56"29), dietro al russo Rylov e al polacco Kawecki.Luca Mencarini 7°. Solo quarta la staffetta 4x100 sl mista Lorenzo Zazzeri, Alessandro Miressi, Giada Galizi e Federica ...

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto. Oggi è il giorno di Gregorio Paltrinieri e dei suoi 800 stile libero. La condizione non è ottimale ma Greg ci proverà conscio di avere poche chance per il virus che lo ha colpito e debilitato. Tuttavia, da campione quale è, darà tutto se ...

Nuoto - Europei 2018 : Restivo sorprende - nei 200 dorso Matteo regala il nono bronzo all’Italia : Matteo Restivo si aggiudica la quarta medaglia odierna per l’Italia all’Europeo di Glasgow 2018: il nuotatore azzurro è di bronzo nella gara dei 200 metri dorso Questa giornata di gara dell’Europeo di Nuoto di Glasgow 2018 non smette di regalare soddisfazioni all’Italia. Dopo i tre argenti, ottenuti da Batki, Paltrinieri e Scozzoli arriva il bronzo di Matteo Restivo. Il nuotatore italiano ha migliorato il record ...

Europei di Nuoto : Paltrinieri argento negli 800 sl - oro a Romanchuk : Gregorio Paltrinieri conquista la medaglia d'argento negli 800 metri stile libero ai campionati Europei di nuoto in corso a Glasgow. Il 23enne carpigiano chiude in 7'45'12 alle spalle dell'ucraino ...

Europei Nuoto - 3 argenti tra vasca e tuffi. Bronzo nel fondo. Pellegrini 5^ nei 100 sl : Altra giornata di medaglie agli Europei di nuoto di Glasgow. La prima è il Bronzo conquistato da Rachele Bruni nella 5 km acque libere: l’azzurra è arrivata alle spalle dell’olandese Sharon Van Rouwendaal e della tedesca Leonie Antonia Beck. Poi a Edinburgo dalla piattaforma 10 metri dei tuffi è arrivato il primo argento: Noemi Batki con 315 punti ha chiuso dietro solamente di quattro lunghezze a Celine Maria Van Duijn, emulando così il ...

Nuoto - Europei 2018 : Andrea Vergani enorme! Record italiano pazzesco nei 50 stile libero. Domani in finale si sogna : Un Andrea Vergani enorme al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow, nella penultima giornata degli Europei 2018 di Nuoto. L’azzurro, impegnato nella seconda semifinale dei 50 stile libero, realizza un primato italiano pauroso di 21″37 (Record italiano precedente di Marco Orsi di 21″64), valso il secondo tempo dei qualificati alle spalle del britannico Benjamin Proud (21″11), autore del Record dei ...

Europei di Nuoto - Paltrinieri e Scozzoli conquistano l'argento : Non finiscono mai le soddisfazioni per il nuoto azzurro, medaglie d'argento per Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero e Fabio Scozzoli nei 50 rana.Non poteva mancare tra i protagonisti Gregorio Paltrinieri, chee risponde all'appello capitalizzando al massimo il risultato, considerando il suo attuale periodo di forma. Privo di una condizione ottimale,a causa del virus che lo ha colpito durante gli Europei, il nuotatore emiliano è ...