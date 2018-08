Novak Djokovic | ' Con lo shot clock sento di avere più tempo a disposizione'

Rapito il nonno della moglie di Novak Djokovic / Prima l'aggressione - poi il sequestro : ritrovato legato : Rapito il nonno della moglie di Novak Djokovic: Prima l'aggressione e poi il sequestro. Miloslav Radisavljevic è stato ritrovato legato a un palo della luce a Ljig in Serbia.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 20:47:00 GMT)

Quanto guadagna Novak Djokovic tramite i contratti di sponsorizzazione? : Sponsorizzazione vs Sport: una ripartizione dei guadagni di Djokovic Djokovic ha guadagnato oltre 25 milioni di dollari ogni anno dal 2013 secondo l'elenco annuale degli atleti più pagati del mondo ...

Wimbledon 2018 : il ritorno del “terzo incomodo” Novak Djokovic : Le due settimane di Wimbledon hanno ridato al tennis mondiale Novak Djokovic. Il serbo torna a conquistare uno Slam dopo oltre due anni dall’affermazione al Roland Garros. Un digiuno davvero tanto lungo per uno che ha rappresentato la figura del cannibale nel circuito ATP, che ha quasi sfiorato il Grande Slam e che nel giro di due stagioni aveva vinto tutti i quattro tornei più importanti e anche il Masters di fine anno. Nole è rinato ...

Novak Djokovic è tornato tra i big del circuito - tornerà a dominare come prima dell'infortunio? : Rispetto al quinquennio 2011-2016 in cui è stato il numero 1 al mondo con continuità, il gioco attuale del serbo è migliorato sicuramente nel servizio , infatti è il colpo che si è rivelato decisivo ...

Wimbledon 2018 : Novak Djokovic è tornato ai vertici anche senza la versione RoboNole - ma la finale con Kevin Anderson non è stata bellissima : Chiariamo subito il concetto: Novak Djokovic questo Slam se l’è meritato perché, pur essendo ancora parente piuttosto lontano del RoboNole che tutto spianava e tutti scotennava, ha fatto valere la propria forza nei momenti necessari del torneo. Non gli è servito dover dimostrare di esser più forte dell’intero pianeta; gli è bastato essere più pronto di sette giocatori, quelli che si è trovato di fronte fino alla finale, con Kevin ...

VIDEO Highlights Finale Wimbledon 2018 - Novak Djokovic torna al successo! Nole batte Kevin Anderson : Novak Djokovic ha vinto Wimbledon 2018 sconfiggendo Kevin Anderson in una Finale a senso unico. Il serbo ha conquistato lo Slam sull’erba londinese per la quarta volta nella sua carriera ed è così tornato ai vertici dopo due anni molto difficili a causa di problemi fisici. Oggi Nole ha saputo sconfiggere il coriaceo sudafricano dopo aver giù battuto Rafael Nadal in semiFinale. Di seguito il VIDEO con gli higlights di Djokovic-Anderson, ...

Wimbledon 2018 : Novak Djokovic torna campione! Non basta l’orgoglio a Kevin Anderson : Signori, Novak Djokovic è tornato nel tennis che conta. E finalmente, aggiungiamo. Sono passati oltre due anni dal trionfo al Roland Garros, con cui il serbo chiudeva l’impresa della vita, detenendo contemporaneamente tutti e quattro gli Slam, e iniziava una lenta discesa verso gli inferi. Quel viaggio si è concluso oggi con la vittoria dei Championships, chiusura perfetta di due settimane che ci hanno riconsegnato uno dei giocatori più ...

Wimbledon 2018 - Novak Djokovic : 'E' stato un periodo molto difficile. Non c'è un favorito per la finale' : Con queste parole, rotte anche da un po' d'emozione, che Novak Djokovic accoglie la vittoria nella sfida in ' due atti ' contro il numero uno del mondo Rafael Nadal, in un match durato ...

Wimbledon 2018 - Novak Djokovic : “E’ stato un periodo molto difficile. Non c’è un favorito per la finale” : “Queste sono le partite per cui cominci a giocare e per cui vivi“. Con queste parole, rotte anche da un po’ d’emozione, che Novak Djokovic accoglie la vittoria nella sfida in “due atti” contro il numero uno del mondo Rafael Nadal, in un match durato complessivamente 5 ore e 14 minuti di partita, centrando la Finale di Wimbledon. C’era da aspettarselo, tra Nole e Rafa è sempre così ed il 52° episodio ...

Wimbledon 2018 : è il giorno della finale maschile. Novak Djokovic per la quarta - Kevin Anderson per la sorpresa. Quanto incideranno le rispettive fatiche pregresse? : Un’altra edizione del torneo di Wimbledon, la numero 132, si sta per concludere. Anche se la fine effettiva si avrà con la finale di doppio misto, con impegnato il padrone di casa Jamie Murray in coppia con Victoria Azarenka, il clou della giornata è riservato alla finale maschile, che vedrà affrontarsi Novak Djokovic, alla caccia del quarto titolo a Wimbledon, e Kevin Anderson, alla sua seconda finale Slam della carriera. Dopo ...

Novak Djokovic-Kevin Anderson - Finale Wimbledon 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi, domenica 15 luglio, alle ore 15.00, il Centrale di Wimbledon sarà teatro della Finale del singolare maschile tra il serbo Novak Djokovic e il sudafricano Kevin Anderson. Un match a sorpresa tra due tennisti che nei turni precedenti si sono resi protagonisti di autentiche maratone per il raggiungimento del traguardo Finale. Nole in semiFinale, in un match durato “due atti”, ha superato il n.1 del mondo Rafael Nadal in cinque ...